Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«The Observer»: Netanjahu ist kein Partner für Frieden

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kritisiert die Ablehnung einer Zweistaatenlösung durch Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu:

«Die USA unterstützen im Prinzip eine Zweistaatenlösung. Ihre konkrete Ausgestaltung steht noch zur Diskussion. Das wird auch von den Palästinensern und den meisten anderen Ländern so gesehen. Sie wäre nach allgemeiner Auffassung der beste Weg vorwärts. Doch was hat Netanjahu in diesem kritischen Moment getan? Bewusst und mit einer großen Portion egoistischen politischen Kalküls entschied er sich, seine unnachgiebige Ablehnung ausdrücklich zu bekräftigen. (...)

Vielleicht glaubt Netanjahu wirklich, dass eine Zweistaatenlösung nicht funktionieren kann. Vielleicht hofft er, die Israelis durch eine harte Haltung davon überzeugen zu können, dass er, obwohl er sie in eine Katastrophe geführt hat, immer noch ihre beste Hoffnung auf Sicherheit ist. Vielleicht glaubt er, dass er so seinen Job retten kann, bis eine zweite Trump-Präsidentschaft ihm zu Hilfe kommt. Er irrt sich in allen Punkten. Netanjahu ist kein Partner für den Frieden. Er ist sein Feind. Jetzt ist der Moment für die Regierung Biden, Großbritannien und alle Freunde Israels gekommen, ihm zu sagen, dass er aus dem Weg gehen soll. Jetzt ist der Moment für die Israelis gekommen, ihn rauszuwerfen.»

«NZZ am Sonntag»: Netanjahu brüskiert die USA

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Ablehnung einer Zweistaatenlösung durch Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu:

«Damit hat der israelische Regierungschef die USA brüskiert, den wichtigsten Verbündeten. US-Außenminister Antony Blinken reist seit Wochen in den Nahen Osten, mit immer derselben Botschaft: Es braucht eine Zweistaatenlösung. Nur so sei die Sicherheit Israels zu gewährleisten, nur so könne die Region beruhigt werden. Israel dürfe den Gazastreifen nach dem Krieg nicht mehr besetzen. Doch Netanjahu kümmert das wenig. Er ist nur darauf bedacht, seine eigene Haut zu retten. Und dafür braucht er seine rechtsextremen Minister, die genau das planen, wovor Blinken warnt: die Wiederbesetzung und -besiedelung des Gazastreifens.

Offen wird in Israel darüber geredet, dass Palästinenser aus Gaza und dem Westjordanland in Länder wie Ägypten oder Jordanien ausgeschafft werden sollten. Für die Rechte gibt es keine Zukunft ohne Besatzung, nur eine Zukunft ohne Palästinenser. Doch wenn die Palästinenser keine Hoffnung auf einen eigenen Staat mehr haben, wird die Gewalt weitergehen und schlimmer werden. Netanjahus Idee, dass man diese eindämmen könnte, wurde am 7. Oktober auf tragische Weise ad absurdum geführt.»