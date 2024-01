Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«The Telegraph»: Tories sollten Wege zur Steuersenkung aufzeigen

LONDON: Der Londoner «Telegraph» empfiehlt den britischen Konservativen am Sonntag, im bevorstehenden Wahlkampf auf Steuersenkungen durch eine Verschlankung des Staates zu setzen:

«Premierminister Rishi Sunak versteht, dass «der einzige Weg, die Steuern im Laufe der Zeit zu senken, darin besteht, einen kleineren, effizienteren öffentlichen Sektor zu haben». Es ist erfrischend, diese Meinung von einem britischen Politiker zu hören. Die Konservativen müssen nun die Öffentlichkeit von der Richtigkeit dieser Aussage überzeugen.

Sie werden den Wählern zeigen müssen, dass der Umfang des Staates durch den Abbau von Verschwendung und Bürokratie verringert werden kann, ohne dass lebenswichtige öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheit, Bildung oder Verteidigung darunter leiden. (...)

Mit Blick auf die Wahlen muss man sich zunächst auf die am niedrigsten hängenden Früchte konzentrieren. Das bedeutet, zu demonstrieren, wo abgespeckt werden kann. Die Monate vor der Wahl sollten von einem unerbittlichen Kampf gegen Verschwendung geprägt sein. Das sollte nicht allzu schwierig sein, denn es dürfte kaum einen Bereich der Regierung geben, der nicht verschwenderisch verwaltet wird.»

«NZZ am Sonntag»: Einigen Deutschen fehlt der moralische Kompass

ZÜRICH: Zu den teils aggressiven Protesten gegen Politiker der Ampel-Koalition meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Was ist nur los in Deutschland? Der Kanzler wird angepöbelt, wenn er sich im Hochwassergebiet im Osten selbst ein Bild machen will. «Geh gleich nach Hause!», schallte es Olaf Scholz diese Woche entgegen. Der Wirtschaftsminister wird an der Nordseeküste von einem Mob rabiater Bauern am Verlassen einer Fähre gehindert. (...) In Koblenz steht eine Gruppe von Wirrköpfen vor Gericht, die den Gesundheitsminister Karl Lauterbach entführen wollten.

Der Kompass für Moral und Anstand, für die Spielregeln der politischen Auseinandersetzung in einer Demokratie scheint ganzen Kreisen der deutschen Gesellschaft abhandengekommen zu sein. Viele brauchen nicht mehr die Schutzwand, die soziale Netzwerke im Internet bieten, um bösartige Kommentare oder direkte Angriffe auf gewählte Politikerinnen und Politiker zu richten. Das lässt sich mittlerweile gleich auf der Straße erledigen. Die Empörung insbesondere über die Bauern an der Fähre ist groß. Doch sie wird verpuffen. Ungerührt hält der Bauernverband an geplanten Protestaktionen mit Traktoren auf Autobahnen und in Innenstädten fest. Um Privilegien zu verteidigen, ist alles recht.»

«ABC»: Huthi-Angriffe im Roten Meer könnten Inflation anheizen

MADRID: Die spanische Zeitung «ABC» befasst sich in einem Kommentar am Sonntag mit den wirtschaftlichen Folgen der Angriffe von Huthi-Rebellen gegen Handelsschiffe im Roten Meer:

«Einen Tag, nachdem die dänische Großreederei Maersk ihre Entscheidung bekannt gegeben hatte, ihre Schiffe künftig auf die Route um das Kap der Guten Hoffnung zu schicken, um das das Rote Meer zu meiden, räumte der britische Finanzminister ein, dass der von den Huthi-Rebellen im Jemen entfesselte Konflikt Auswirkungen auf die Wirtschaft seines Landes haben könnte. Großbritannien könnte wie der Rest der westlichen Volkswirtschaften unter einer neuen Inflationsspirale leiden.

Die Versuche der internationalen Diplomatie, die Ausbreitung des Gaza-Krieges einzudämmen und eine globale Krise zu verhindern, funktionieren dort, wo die Politik sich noch angesichts des Terrors Gehör verschaffen kann. Aber im Jemen gibt es nichts zu verhandeln mit dem lokalen Lizenznehmer des iranischen Regimes, das im Libanon die Fäden der Hisbollah zieht und auch an der Küste des Roten Meeres, über das ein erheblicher Teil des internationalen Handels fließt. Die Umrundung des Kaps der Guten Hoffnung ist nicht nur für Maersk teuer, sondern auch für ein Europa, das sich noch nicht von den Kosten des Ukraine-Krieges erholt hat.»