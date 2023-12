Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Unsere Sicherheit wird im Donbass verteidigt

ZÜRICH: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine heißt es in der «Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Die Russen sind nicht besiegt. Sie geben nie auf. Die Geschichte wiederholt sich, der Westen hat sich einmal mehr geirrt. Sind Diktaturen stärker als Demokratien? Da hat Putin ein bisschen recht. Aber nicht, weil wir verweichlicht sind, sondern weil sie nichts zu verlieren haben. Weder Wohlstand noch Werte.

Unsummen von Rohstofferträgen generierte das Land unter Putins Herrschaft, das gemeine Volk ging leer aus. Verachtung und Unterdrückung für seine verarmten Bürger, lautet sein Erfolgsrezept. Wer nichts hat, dem können Sanktionen nichts nehmen. Statt aufzustehen und das Straflager zu riskieren, müssen sie sich für einen bescheidenen Sold in den Fleischwolf an der Front werfen lassen. Die Chinesen liefern derweil unter Sanktionen stehende Güter. Und nicht nur die.

Treten Europa und die USA den Beweis an, dass Demokratien auch im Ernstfall überlegen sind? Es ist eine rhetorische Frage. Es gibt keine Alternative. Unsere Sicherheit wird im Donbass verteidigt. Das scheint leider nicht allen klar zu sein.»

«Sonntagszeitung»: Putin setzt auf Kriegsmüdigkeit

ZÜRICH: Zum Ukraine-Krieg heißt es im Leitartikel der Schweizer «Sonntagszeitung»:

«Der Krieg ist in einer Pattsituation festgefahren. 2023 ist erst die russische und dann die ukrainische Offensive gescheitert. Die Russen verloren zu viele Soldaten, die Ukrainer erhielten zu wenig Unterstützung, um den Krieg gewinnen zu können. Wenn sich der Westen nicht noch überraschend dafür entscheidet, die Ukraine genügend stark zu unterstützen, dann ist es wohl ehrlicher, mit den Russen zu verhandeln als weiter Soldaten sterben zu lassen. (...)

Natürlich ist es die Kriegsmüdigkeit, auf die Putin mit seinem Bombenhagel seit geraumer Zeit setzt. Und natürlich wird Putin versuchen, es als Sieg zu verkaufen, wenn es zu Friedensverhandlungen und zu einem Waffenstillstand kommt. Doch wäre das wirklich ein Sieg, wenn das größte Land der Welt ein paar Quadratkilometer mehr Land kontrolliert? (...) Das wird kein gerechtes Kriegsende, wenn es denn wirklich so kommt, sondern ein bitteres. Doch für die Ukraine bietet es immerhin die Chance, dass sich der Staat in den Westen integrieren kann.»

«El País»: Europa sollte sich auf ein schlimmes 2024 vorbereiten

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Sonntag eher pessimistisch die Aussichten auf wichtige Wahlen in 2024:

«Die Aussichten für das neue Jahr sind angesichts zweier Kriege schon nicht günstig. Zudem stehen weltweit Wahlen zu 70 Parlamenten an, zu denen die Hälfte der Weltbevölkerung aufgerufen ist. Sie werden ein Test für die Qualität der Demokratie sein und über das Kräfteverhältnis zwischen den Großmächten entscheiden. Bei der Wahl in Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt und regionalem Rivalen Chinas, wird sich entscheiden, ob Premierminister Narendra Modi noch mehr Macht bekommt, die zu noch mehr Autoritarismus führen könnte. Bei der Wahl zum EU-Parlament könnte die extreme Rechte mit Hilfe der EVP Einfluss auf die EU-Kommission bekommen.

Die entscheidende Wahl aber ist die in den USA. Umfragen sehen Donald Trump vorn. Die desaströse Bilanz seiner chaotischen Präsidentschaft oder die gegen ihn laufenden Strafprozesse ändern daran derzeit nichts. Die Europäer sollten sich auf das Schlimmste vorbereiten, das heißt auf die Zerstörung der transatlantischen Bindungen, die Schwächung der Ukraine, einen Freibrief für Netanjahu im Gaza-Krieg und einen zweiten Kalten Krieg zwischen China und den USA. Die EU müsste dann ihren ewigen Wunsch, eine strategisch autonome Rolle in der Welt zu spielen, endlich in die Tat umsetzen.»