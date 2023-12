Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«Sonntagszeitung»: USA sollten Israel Einhalt gebieten

ZÜRICH: Die Schweizer «Sonntagszeitung» kommentiert den Gaza-Krieg:

«Das offizielle Kriegsziel, die Vernichtung der Hamas, erweist sich als Illusion. Da hilft es auch nicht viel, dass Israel nun immer mehr den Süden des Gazastreifens beschießt, das Gebiet also, in das es die Menschen vom Norden vertrieben hat. Natürlich sind auch die Hamas-Terroristen dorthin geflohen, aber man kann sie nicht einfach zusammenbomben, wenn sie mitten unter den Zivilisten sind. Dass die Israelis den Hamas-Funktionär Hassan al-Atrash getötet haben, ist auch kein Propaganda-Erfolg. Die Meldung erinnert eher an den vor 2000 Jahren König Pyrrhus zugeschriebenen Ausspruch: «Noch ein solcher Sieg, und wir sind verloren.»

Darum ist es jetzt an der Zeit, dass die Amerikaner Israel Einhalt gebieten. Frieden, oder wenigstens ein Waffenstillstand, ist das Gebot der Stunde. Nicht nur, weil Weihnachten ist, sondern weil Israel sonst den Rückhalt bei den Verbündeten verliert. Man mag es nicht gerne hören, aber längerfristig ist der Staat ohne die Unterstützung der USA nicht überlebensfähig, auch 75 Jahre nach der Gründung nicht.»

«La Vanguardia»: Gefährdete Demokratien

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Sonntag die Gefährdung der Demokratie durch Populisten und Rechtsextreme:

«Am Ende des 20. Jahrhunderts schien sich die liberale Demokratie durchgesetzt zu haben. Doch autokratische, populistische und rechtsextreme Strömungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Demokratien sind anfällig für die Enttäuschung ihrer Bürger sowie für eine Flut polarisierter, manipulierter oder schlicht falscher Informationen. Das nutzen die Gegner der Demokratie aus, wie in den USA, die vor einem entscheidenden Wahljahr stehen. Rechtsextreme und populistische Kräfte wollen die Demokratie von innen heraus destabilisieren.

Konservative, Sozialdemokraten und Liberale stehen vor großen Herausforderungen. Die Populisten haben immer mehr Zulauf. Eine Machtübernahme durch Demagogen und Populisten im nächsten Jahr, von autoritären Führern, die die Justiz, die Presse und soziale Netzwerke kontrollieren, ist mehr als eine gefährliche Hypothese. Mehr als 70 Länder werden 2024 Wahlen abhalten. Aber vor allem die Ergebnisse in den USA und der EU werden zum Gradmesser der Stärke der liberalen Demokratie werden.»