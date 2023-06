Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«El País»: Trump oder das Gesetz

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Sonntag eine erneute Präsidentschaftskandidatur Donald Trumps angesichts seiner Probleme mit der Justiz:

«Die Anklageschrift gegen Ex-Präsident Donald Trump listet die Beweise für bis zu 37 Straftaten im Zusammenhang mit dem Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten auf, die er aus dem Weißen Haus hat mitgehen lassen. Ob jede dieser Anschuldigungen zu einer Verurteilung führen wird, muss sich im Laufe des Prozesses erweisen, aber auf diesen fünfzig Seiten wird bestätigt, dass Trump wusste, dass er diese Dokumente hätte zurückgeben müssen. Hunderte dieser Papiere sind vertraulich und enthalten Informationen über das US-Atomprogramm sowie konkrete Angriffs- oder Verteidigungspläne anderer Länder.

Die USA und die Welt warten nun, wie die Republikaner reagieren. Trumps Probleme mit der Justiz können sich indes nur verschlimmern und damit auch sein Wüten gegen den Rechtsstaat. Es ist entmutigend, dass die republikanischen Stimmen zur Verteidigung der Justiz gegen Trump in der Minderheit sind. Sollten sich die Republikaner seiner Zerstörungswut hingeben und ihn erneut zu ihrem Kandidaten wählen, wird die Präsidentenwahl 2024 kein Referendum über Trump, sondern über die Rechtsstaatlichkeit in einem Land, das am Abgrund steht.»

«The Observer»: Erfolg der EU-Migrationsreform ist fraglich

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert die Migrationspolitik der europäischen Staaten:

«Die europäischen Länder, darunter auch Großbritannien, haben es immer wieder versäumt, ein humanes, kohärentes und wirksames Konzept zur Bewältigung der Herausforderungen zu entwickeln, die sich aus der irregulären Migration ergeben. Nach dem Zustrom von 2015/16 schloss die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ein einzigartiges Abkommen mit der Türkei, um die Flüchtlingsströme einzudämmen. Ein darauffolgendes Abkommen mit Libyen verhinderte weder Missbräuche in Internierungslagern noch neue Überfahrten. Brüssel erörtert nun Zahlungen an Tunesien. Großbritannien hat eine Vereinbarung mit Ruanda getroffen, die gegen internationales Recht verstößt.

Doch insgesamt scheitern die Bemühungen, diese gefährlichen Fahrten im Mittelmeer und im Ärmelkanal zu unterbinden. Die Zahl der Überfahrten und der Todesfälle ist in diesem Jahr gestiegen. Es gibt viel zu wenige sichere, legale Routen. Und es mangelt an internationaler Koordinierung. Ob der neue Migrations- und Asylpakt der EU daran etwas ändert, ist fraglich. Einwanderungsfeindliche Regierungen in Polen und Ungarn sind nach wie vor nicht bereit, «Frontstaaten» wie Italien und Griechenland zu helfen. Unterdessen wird das Thema Migration mit dem Vormarsch rechtsextremer Parteien in ganz Europa wieder zu einem heißen politischen Eisen.»