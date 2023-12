Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Gazakrieg hätte verhindert werden können

ZÜRICH: Zum Vorgehen Israels gegen die Hamas meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Das Versagen von Armee, Geheimdienst und Regierung in Israel im Vorfeld des 7. Oktobers ist noch größer als bisher angenommen. Die Verantwortlichen ignorierten nicht nur die militärischen Übungen der Hamas, das monatelange Training für den Terrorangriff, das israelische Soldaten doch selbst beobachtet hatten und das die Hamas im Internet verbreitet hatte. Nein, offenbar war die Armee sogar mehr als ein Jahr zuvor in den Besitz des Masterplans der Hamas für den Angriff gelangt. (...)

Die Hamas wollte den Krieg, und Israel hat es nicht gesehen. Wie ist das nur zu erklären? Der Hochmut der Armeeführung ist das eine. Sie vertraute auf ihre militärische Überlegenheit und den Einsatz von Hightech. Sie unterschätzte die Möglichkeiten der Hamas. Aber es gab auch eine politische Komponente: Israels Regierungen wollten sich nicht mehr mit Gaza und der Frage eines Palästinenserstaates abgeben. Bitteres Fazit: Dieser Krieg hätte verhindert werden können.»

«The Observer»: Israel muss Zivilisten verschonen

LONDON: Zu den Angriffen der israelischen Armee im Süden des Gazastreifens meint die britische Sonntagszeitung «The Observer»:

«Israels Erklärung von Chan Junis, der wichtigsten Stadt im südlichen Gazastreifen, wo sich angeblich der Hamas-Chef Jihia al-Sinwar aufhält, zu einer «gefährlichen Kampfzone», birgt die Gefahr, dass es in den kommenden Tagen wieder zu zahlreichen Opfern kommt. Dies ist das Gebiet, in das die Palästinenser aus dem Norden Gazas bei Beginn der israelischen Bodeninvasion fliehen sollten. Wohin sollen sie nun realistischerweise gehen? Ins Meer? Diese Order wird den Verdacht verstärken, dass Israel letztlich darauf abzielt, einen Massenexodus der Palästinenser in die nahe gelegenen arabischen Länder im Stil von 1948 zu erzwingen - im Endeffekt eine zweite Nakba (Katastrophe) für die Palästinenser.

In diesem schicksalhaften Moment hat Israel eine klare, wenn auch unangenehme Wahl. Es hat jedes Recht, die Verantwortlichen für den 7. Oktober zu bestrafen. Es hat das Recht, dafür zu sorgen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Aber es darf dies nicht tun, indem es fortfährt, Tausende von unschuldigen Zivilisten zu töten, unabsichtlich oder nicht. Wenn Netanjahu die Sicherheit der Zivilisten in dieser nächsten Phase des Krieges nicht garantieren kann, muss er eine erneute Feuerpause als Auftakt zu weiteren Geiselbefreiungen und Verhandlungen über einen Waffenstillstand anbieten.»