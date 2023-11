Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«El País»: Mehr Hilfe für globalen Süden bei Anpassung an Klimawandel

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Sonntag die Erwartungen an die Weltklimakonferenz in Dubai:

«Am Donnerstag beginnt im umstrittenen Tagungsort Dubai ein neuer Klimagipfel, die COP28, unter Vorsitz des Sultans Ahmed Al Jaber, Minister für Technologie und Innovation der Vereinigten Arabischen Emirate und CEO der National Oil Company. Die Vorbereitungen für den Gipfel waren nicht einfach, aber die Welt kann es sich nicht leisten, falsche Schritte zu tun, und das wissen Wissenschaftler, soziale Einrichtungen, Unternehmen und viele der teilnehmenden Staaten.

Dieser Gipfel dient der Überprüfung der in Paris eingegangenen Verpflichtungen. Zudem ist es an der Zeit, neue Verpflichtungen zur Senkung der Emissionen einzugehen. Die EU wird ein globales Abkommen zur schrittweisen Reduzierung von Verbrauch und Produktion fossiler Brennstoffe vorschlagen. Die Öl produzierenden Staaten werden versuchen, dies zu verlangsamen, aber es ist auch wahr, dass große Ölkonzerne Pläne in Angriff genommen haben, mit denen der Verzicht auf diese Brennstoffe eher früher als später kommt.

Zu den offenen Fragen gehört die Notwendigkeit, den globalen Süden, wo die Folgen dramatischer sind, stärker bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Dafür sind ehrgeizige Finanzierungszusagen erforderlich.

«The Sunday Times»: Der Friedensprozess ist tot

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» beschäftigt sich mit der Einstellung der Bevölkerung im Gazastreifen zur Hamas:

«Inmitten des Grauens wenden sich mehr und mehr Bewohner des Gazastreifens gegen die Hamas, der sie vorwerfen, Zivilisten und Kinder in Israel ins Visier genommen und damit einen Krieg begonnen zu haben ohne Rücksicht auf den Tod und die Zerstörung, die er über die von ihr beherrschte Bevölkerung bringen würde. (...)

Mehr als zwei Drittel der in Gaza lebenden Menschen stammen von Flüchtlingen ab, die 1948 aus dem Gebiet des heutigen Israels vertrieben wurden oder geflohen sind vor dem, was die Israelis den Unabhängigkeitskrieg und die Palästinenser die Nakba - die Katastrophe - nennen.

Seitdem hat sich Israel zu einem starken Land entwickelt, das von den USA und anderen westlichen Mächten umfassend unterstützt wird. Der Gazastreifen hingegen ist bitterarm und unter Belagerung. Das Westjordanland ist von israelischen Truppen besetzt. Der Friedensprozess ist tot. Raketen der Hamas und Messerattacken im Westjordanland waren bis zum 7. Oktober die einzigen Überbleibsel des bewaffneten Kampfes für die palästinensische Eigenstaatlichkeit. An diesem Tag jedoch ging die Hamas nach Ansicht vieler in Gaza zu weit.»

«NZZ am Sonntag»: Waffenruhe zum Nachdenken über Kriegsziel nutzen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Freilassung von Geiseln der Hamas und die befristete Waffenruhe in Gaza:

«Es ist ein Moment der Erlösung, des Glücks, den einige wenige Familien erleben dürfen und den man noch so gerne mit ihnen teilt. Nun, da die Waffen schweigen und Hilfsgüter nach Gaza rollen, sollte man jedoch in der israelischen und internationalen Politik darüber nachdenken, was das Ziel dieses Krieges ist. Denn mehr als neun Tage dürfte die Ruhe nicht dauern. Spätestens dann geht der Krieg weiter.

Die Hamas wird weiter Raketen nach Israel schießen, Israel die Hamas im Süden von Gaza jagen. Dort, wo über zwei Millionen Menschen in desolaten Verhältnissen jetzt schon um ihr Überleben kämpfen. Wie lange wird das israelische Militär das Ziel verfolgen können, die Hamas zu zerstören, da die Zahl der zivilen Opfer doch jetzt schon so hoch ist? Was passiert mit dem Gazastreifen, wenn die Militäraktion beendet ist? Fallen hierzu keine Entscheide, wird diese Waffenruhe nur zur Ruhe vor einem noch brutaleren Sturm.»