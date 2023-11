Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«The Observer»: Sunak verfolgt eine populistische Strategie

LONDON: Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak will seinen Asyl-Pakt mit Ruanda nach der Niederlage vor dem Obersten Gericht per «Notfall-Gesetzgebung» durchsetzen. Dazu meint die Londoner Sonntagszeitung «The Observer»:

«Unklar ist dabei auch, wie die Gesetzgebung eine weitere Anfechtung neu formulierter Regelungen vor den Gerichten Großbritanniens verhindern oder wie die Regierung so ein Gesetz im nächsten Jahr durch das Oberhaus des Parlaments bringen könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Regierung noch vor den Parlamentswahlen mit Abschiebungen nach Ruanda beginnen könnte, ist verschwindend gering. (...)

Es entsteht der Eindruck, dass die wahre Absicht des Premierministers nicht darin besteht, die kleinen Boote mit Flüchtlingen zu stoppen, sondern einen Streit mit den Richtern anzuzetteln - in der verzweifelten Hoffnung, dass die Wähler dann anderen die Schuld für das Versagen der Regierung in der Asylpolitik geben werden. Das ist eine populistische Strategie mit Anklängen an den Brexit: jemand anderem die Schuld an der Misere eines Landes geben. Eine Lösung vorschlagen, von der man behauptet, sie sei die Antwort auf alles, die es aber gar nicht gibt, und die Wähler davon überzeugen, dass man die einzige Person ist, die sie umsetzen kann. Doch die schlechten Umfragewerte der Konservativen sollten als Warnung dienen, dass eine solche Strategie mittelfristig nicht funktioniert.»

«NZZ am Sonntag»: Briten verlieren Glauben an die Politik

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Ernennung von Ex-Premierminister David Cameron zum neuen Außenminister Großbritanniens:

«Was wie ein schlechter Witz klingt, ist ernst. Mit der Ernennung des ehemaligen Regierungschefs will Sunak offenbar die traditionellen Tory-Wähler im Süden bei der Stange halten. Tatsächlich schadet er aber der konservativen Sache, und noch schlimmer: der Politik an sich. David Cameron hat als Premierminister mit seinem unüberlegten und schlecht vorbereiteten Brexit-Referendum Großbritannien in eine tiefe Krise gestürzt, aus der es bis heute nicht herausgefunden hat. Nach der verlorenen Abstimmung verabschiedete sich Cameron von der Politik.

Gute Verlierer machen Platz für neue Köpfe. Doch nun, sieben Jahre später - nachdem er weder als Autor noch als Financier noch als Lobbyist reüssierte -, kommt er zurück nach Whitehall, als sei nichts gewesen. Was ist das bloß für eine Botschaft an die britischen Wähler? Für Fehler und Niederlagen müssen die normalen Leute zahlen, nicht aber die Politiker. Kein Wunder, verlieren die Britinnen und Briten den Glauben an die Politik. Und wählen dann gar nicht mehr - oder echte Clowns wie Boris Johnson.»