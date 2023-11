Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«The Observer»: Klimagipfel in Dubai letzte Chance für Kurswechsel

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» schreibt zur 28. UN-Klimakonferenz (COP28), die am 30. November in Dubai beginnt:

«Etwa zwei Milliarden Menschen, also fast ein Viertel der Weltbevölkerung, mussten 2023 mindestens fünf Tage hintereinander extreme Hitze ertragen - eine noch nie dagewesene meteorologische Misere, die Tausende Menschenleben forderte. Und Vorhersagen zufolge wird es noch schlimmer werden. Im nächsten Jahr werden die Temperaturen infolge des Wetterphänomens El Niño, einer periodisch auftretenden Erwärmung der Meeresoberfläche im Pazifik, die die Atmosphäre des Planeten aufheizt, wahrscheinlich noch weiter steigen.

Die Welt brennt - eine Beobachtung, die auf der COP28-Konferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu lautstarken Aufrufen zum Handeln führen sollte. Dies ist praktisch die letzte Chance für die Menschheit zu einer Kursänderung und für die Delegierten, sich darauf zu verständigen, wie unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beendet werden soll.»

«NZZ am Sonntag»: Russland wird nicht einlenken

ZÜRICH: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine heißt es in der «Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«20 Monate ist der Krieg in der Ukraine nun alt, die Gegenoffensive gilt als gescheitert. Elf Sanktionsrunden der EU und 240 Milliarden Euro an Hilfen für Kiew später sitzt Wladimir Putin immer noch fest im Sattel, sind die russischen Soldaten weiter in der Ukraine und halten ein Fünftel des Landes besetzt. Schlimmer noch: Die russische Armee hat auch die besseren Karten - mehr Reservisten, mehr Munition, keine Skrupel, Menschenleben an der Front zu verschleudern. Hat der Westen wieder einmal Russland unterschätzt? (...)

Der Krieg spielt keine große Rolle in der Kommunikation des Kremls, auch wenn der Staatshaushalt ganz anderes sagt - sechs Prozent der Wirtschaftsleistung sollen im nächsten Jahr für die Armee aufgewandt werden, das Verteidigungsbudget ist erstmals größer als jenes für soziale Ausgaben. Russland richtet sich auf einen langen Krieg ein. Es wird keine Umkehr, kein Einlenken geben.»

«Sonntagszeitung»: Kriege durch Kompromisse beenden

ZÜRICH: Die Schweizer «Sonntagszeitung» kommentiert die Haltung des Westens zu den Kriegen im Nahen Osten und in der Ukraine:

«Es zeigt sich, dass in westlichen Staaten lange Kriege kaum mehrheitsfähig sind. Das heißt für Israel, dass es den Feldzug in Gaza nicht mehr lange führen kann. Denn ohne die Unterstützung der USA mag Israel zwar noch die aktuelle Schlacht gewinnen, aber nicht einen ewigen Krieg gegen die arabische Welt. Es braucht bald einen Waffenstillstand und einen realistischen Friedensvorschlag.

Für die Ukraine wird die Erkenntnis bitter werden. Die USA und Europa sind schlicht nicht bereit, genügend Support zu geben, damit sie den Krieg gewinnen kann. Die groß angekündigte Gegenoffensive ist genauso gescheitert wie Russlands Versuch, Kiew zu erobern. Auch da braucht es bald einen realistischen Kompromiss, ansonsten sterben, wie im Ersten Weltkrieg, noch jahrelang die jungen Männer Russlands und der Ukraine einen sinnlosen Tod.»