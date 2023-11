Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«Sonntagszeitung»: Eine unheimliche Entwicklung

ZÜRICH: Die Schweizer «Sonntagszeitung» kommentiert die anti-israelischen Demonstrationen in Deutschland:

«Was sich ... seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober in unserem nördlichen Nachbarland abspielt, hat eine neue Dimension. Der antiisraelische Spruch «From the River to the Sea» ist da vergleichsweise harmlos. In Berlin wollten Demonstranten das Holocaust-Memorial stürmen, in Frankfurt schwenkten sie ein Plakat mit SS-Runen. (...)

In Berlin, aber auch in anderen deutschen Großstädten, konnten sich in den letzten Jahren arabische Clans etablieren, die mit einer Mischung aus kriminellen Banden und islamistischen Eiferern ein Narrativ durchsetzten, das sich so radikal anhört wie jenes bei den inszenierten Demonstrationen in den arabischen Hauptstädten. Oder wie das, was man in den Vorstädten von Brüssel und Paris zu hören bekommt.

«Wir schaffen das» passt dazu nicht mehr. Sondern eher «Wir dulden das»: In Deutschland hat man aus Naivität und Gleichgültigkeit eine unheimliche Entwicklung zugelassen, die erschreckend ist.»