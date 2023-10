Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«El País»: Hartes Vorgehen in Gaza dient Israels Sicherheit nicht

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Sonntag die Folgen des Gaza-Krieges für die Zukunft Israels und der Palästinenser:

«Die israelische Armee setzt ihre rücksichtslose militärische Reaktion auf den grausamen Angriff der Hamas am 7. Oktober fort. Obwohl es in dieser Lage darum geht, Druck auszuüben, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern, darf die Zukunft nicht vergessen werden. Israels Führer müssen ihren Bürgern, den Palästinensern und der Welt erklären, für welches Ziel sie um Solidarität bitten. Fest steht, dass die Bombardierungen und die Blockade völlig unverhältnismäßig sind.

All dies löst schon jetzt weltweite Empörung aus und wird noch mehr Hass säen. Israel muss den Hintergrund dieser Krise analysieren. Die Angriffe, denen es seit langem ausgesetzt ist, rechtfertigen keine Besatzung, Kolonisierung und das Desinteresse an Verhandlungen. Israel muss sich wieder an das Zwei-Staaten-Prinzip halten und mit jenen Palästinensern verhandeln, die der Gewalt abgeschworen haben. Gaza in Schutt und Asche zu legen, könnte kurzfristig Risiken für Israel minimieren. Aber auf lange Sicht bedroht das seine Sicherheit, indem es Hass unter den Palästinensern und Empörung unter seinen Verbündeten sät.»

«The Telegraph»: Israel muss die Hamas vernichten

LONDON: Zum Vorgehen Israels gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas meint der Londoner «Telegraph» am Sonntag:

«Die Hoffnung auf eine humanitäre «Pause» in dem Konflikt - damit Hilfsgüter nach Gaza gelangen können - ist verständlich. Aber ein Waffenstillstand kommt nicht in Frage. Er würde der Hamas nur Zeit geben, ihre Kräfte neu zu gruppieren und weitere Raketenangriffe auf Israelis vorzubereiten. Viele derjenigen, die fordern, dass Israel seine Waffen niederlegt, sind verlogen. Gibt es irgendeine militärische Antwort auf die Gräueltaten der Hamas, die Israels Kritiker dem Land zugestehen würden? Glauben sie ernsthaft, dass es irgendeine Chance auf eine politische Einigung zwischen Israel und einer Gruppe gibt, die das Land vom Angesicht der Erde tilgen will?

In der Tat weiß Israel inzwischen, dass die völkermörderische Mission der Hamas keine bloße Rhetorik ist. Es sieht zudem der Gefahr einer regionalen Eskalation und eines Krieges an mehreren Fronten entgegen. Israel muss dringend die Abschreckung durch eine entschlossene Demonstration militärischer Stärke und Entschlossenheit wiederherstellen. Um der Israelis und der Palästinenser willen muss es Israel ermöglicht werden, die Hamas zu vernichten.»

«Sonntagszeitung»: Zukunft des Gazastreifens ist ungewiss

ZÜRICH: Zum Vorgehen der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen heißt es in der Schweizer «Sonntagszeitung»:

«Offenbar wollen sie dabei ähnlich vorgehen wie das amerikanische Militär im Oktober 2016 bei der Befreiung des irakischen Mossuls von der Herrschaft des Islamischen Staats. IS-Kämpfer versteckten sich dort in Tunneln und Höhlen, genauso wie heute die Hamas-Terroristen in Gaza. Die US-Soldaten gingen langsam vor und setzten eine Mischung aus Kommandoeinsätzen und Drohnenangriffen ein. Nach und nach gelang es ihnen, den IS zu vernichten. Aber das war ein Erfolg, den es nicht gratis gab. Die Zahl der zivilen Opfer war hoch; die Schätzungen schwanken zwischen 9000 und 11.000 Zivilisten, die gestorben sind.

Die Israelis wollen dafür sorgen, dass die Hamas ihre politische Macht verliert und nie wieder eine Armee aufbauen kann. Wie das genau passieren soll und wie sie verhindern wollen, dass sich viele der Hamas-Terroristen unter die Zivilbevölkerung mischen und unerkannt bleiben, ist schwer vorstellbar. Wenn es trotzdem geschafft ist, wollen die Israelis die Kontrolle über den Gazastreifen einer anderen Macht abgeben. Wer das genau sein soll, ist völlig unklar. Ein anderes arabisches Land oder die UN, eventuell in Kooperation mit der Autonomieverwaltung des Westjordanlands? Es wird also noch schwieriger, wieder aus dem Gazastreifen herauszukommen, als ihn zu erobern.»