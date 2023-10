Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«Corriere della Sera»: Europa muss sich um Verteidigung kümmern

ROM: Die italienische Tageszeitung «Corriere della Sera» beschäftigt sich am Sonntag mit der europäischen Verteidigungspolitik:

«Die Europas, blablabla. Kennt jemand ein langweiligeres Thema? Jeder weiß, dass das Thema nicht wirklich auf der politischen Agenda der europäischen Hauptstädte steht. Leider könnte sich das schnell ändern. Leider könnten wir in absehbarer Zeit, weit entfernt von Langeweile, in die Lage kommen, dass wir die Regierungen mit wachsender Besorgnis fragen, was man für die Verteidigung Europas tun kann, für die Verteidigung eines jeden von uns.

Was würde passieren, würde Donald Trump die nächste US-Präsidentschaftswahl gewinnen und schnellstens bereit sein, die Ukraine in die Arme von (Russlands Präsident Wladimir) Putin zu werfen? Ein Sieg Trumps würde den gesamten Westen destabilisieren und der NATO vielleicht einen tödlichen Schlag versetzen. Was würden die Europäer tun, wenn ihr historischer Beschützer plötzlich weg wäre? Aber selbst bei einem Sieg Bidens bliebe die Tatsache, dass die Zeit der unbestrittenen Hegemonie der USA vorbei ist und sie nicht mehr allein für die Sicherheit des alten Kontinents sorgen können. »

«NZZ am Sonntag»: Saudi-Arabien steht in der Verantwortung

ZÜRICH: Zur Haltung der arabischen Länder im Nahostkonflikt meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Auch die arabischen Länder der Region stehen in der Verantwortung, diplomatisch in den Konflikt einzugreifen. Eine herausragende Rolle dabei spielt der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, der vor dem Ausbruch des Konflikts bereit war, die Beziehung zu Israel zu normalisieren, um sein Land mithilfe der israelischen Partnerschaft zu modernisieren und mithilfe der amerikanischen Sicherheitsgarantien vor dem Iran zu schützen. Angesichts der Tausenden toten Palästinenser und des Drucks der Straße in der arabischen Welt gibt es Anzeichen, dass er sich von Israel abwendet. Klüger wäre es, das Gegenteil zu tun und den diplomatischen Weg mit Israel wieder einzuschlagen. Mit Israel könnten die Saudis etwas aushandeln, was weder iranische Drohnen noch Waffen für die Hamas je erzielen werden: eine Zukunft für die Palästinenser.»

«The Observer»: Waffenruhe im Gazastreifen dringend erforderlich

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» unterstützt Forderungen nach einer humanitären Waffenruhe im Gazastreifen:

«Eine solche Waffenruhe (...) würde genügend Zeit bieten, um die bedingungslose Freilassung aller im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln zu erreichen und gleichzeitig einen ungehinderten Zugang für Hilfslieferungen zu ermöglichen. Eine Waffenruhe könnte auch die israelische Bodeninvasion weiter verzögern. Aus allen drei Gründen - Geiseln, Hilfsgüter, Deeskalation - ist eine Waffenruhe dringend erforderlich. (...)

Denn was ist die Alternative? Eine groß angelegte Invasion würde noch mehr Tod und Zerstörung in eine bereits in die Knie gezwungene Enklave bringen. Sie würde das Leben der verbleibenden Geiseln in Gefahr bringen. Sie könnte eine unaufhaltsame humanitäre Katastrophe auslösen. Sie könnte eine direkte Intervention der Hisbollah im Norden provozieren, die von anderen mit dem Iran verbündeten Milizen in Syrien und im Irak unterstützt wird. Das wiederum könnte die US-Streitkräfte im Mittelmeer und am Golf auf den Plan rufen. Der von vielen befürchtete größere Krieg wäre da.»