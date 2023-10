Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 15.10.23 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

«The Sunday Times»: Lehre des 11. September ist weiter gültig

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» kommentiert das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen:

«Vor den israelischen Truppen liegt ein Gewirr aus engen Straßen, Hochhäusern und kilometerlangen Tunneln. Selbst wenn es ihnen gelänge, jeden einzelnen Hamas-Terroristen auszuschalten - was die am wenigsten wahrscheinliche aller Möglichkeiten ist und für beide Seiten mit enormen Kosten verbunden wäre -, welche andere bösartige Kraft würde das Vakuum füllen? Die schmerzliche Lehre nach den Terroranschlägen des 11. September, durch die Amerika und Großbritannien in nicht zu gewinnende Kriege in Afghanistan und im Irak hineingezogen wurden, ist immer noch gültig.

Frieden wird es nur geben, wenn eine langfristige Lösung gefunden wird, die das Wohlergehen der Palästinenser ebenso wie das der Israelis ermöglicht. Jetzt ist vielleicht nicht die richtige Zeit, um diese Botschaft zu vermitteln. Israel hat zweifelsohne das Recht, sich nach einem terroristischen Massaker zu verteidigen, das noch lange in trauriger Erinnerung bleiben wird. Aber in den unruhigen Monaten, die vor uns liegen, müssen Israels Verbündete weise Ratschläge anbieten - nicht nur um der Israelis und Palästinenser willen, sondern auch im Interesse der übrigen Welt.»

«El País»: Völkerrecht oder Barbarei

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Sonntag die Lage im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas:

«Nach dem Schock durch die russische Invasion in der Ukraine erlebt die Welt nun in Nahost ein weiteres geopolitisches Erdbeben. Der mögliche Weg in die Eskalation ist klar: Aufstand im Westjordanland, Eintritt der Hisbollah in den Konflikt und von dort aus der explosive Weg über Syrien und den Irak bis zum Iran. Israel hat das volle Recht, die Hamas zu bekämpfen, aber es ist zwingend erforderlich, dies unter strikter Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu tun. Aus mindestens drei Gründen: Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung, Fortsetzung der zaghaften Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und arabischen Ländern und Wahrung der Unterstützung Israels durch gefestigte Demokratien.

Der Iran ist natürlich ein wichtiger Akteur. Es reicht, sich an die militärische Zusammenarbeit Teherans mit Moskau im Krieg gegen die Ukraine zu erinnern. Hier wird deutlich, dass die Angriffe Putins als auch der Hamas die Spaltung einer zunehmend polarisierten Welt vertiefen. Aber selbst angesichts weltweiter Spannungen und schändlicher Praktiken von Gegnern müssen Demokratien das Völkerrecht wahren. Das ist die Grenze zwischen Zivilisation und Barbarei.»

«NZZ am Sonntag»: Republikaner blockieren Washington

ZÜRICH: Zur Suche der US-Republikaner nach einem neuen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Die 221 Republikaner sind nicht in der Lage, sich auf einen Speaker zu einigen. Eine Handvoll hat es geschafft, den bisherigen Sprecher Kevin McCarthy zu stürzen. Doch ihre Tat erweist sich jetzt als so zerstörerisch, so viel Wut, Ratlosigkeit und Feindschaft erzeugend, dass sich keine einmütige Zustimmung für einen Nachfolger findet. (...)

Ihr Streit blockiert Washington: Der Kongress kann keine Gesetze erlassen, keinen Haushalt auf den Weg bringen, keine Hilfe bewilligen für die Kriege in der Ukraine und in Israel. Wird die neue Woche eine Lösung bringen? Einen Kandidaten, der nahezu alle Republikaner hinter sich bringen kann? In einer normal funktionierenden Demokratie würde sich bei den knappen Mehrheiten im Repräsentantenhaus eine Gruppe pragmatisch gesinnter Republikaner und Demokraten für die Wahl eines Sprechers finden. Das können die USA immer noch beweisen.»