Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«The Observer»: Trump bleibt der Favorit seiner Partei

LONDON: Zur Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump in der Dokumentenaffäre meint die britische Sonntagszeitung «The Observer»:

«Erstaunlicherweise ist Trump nach wie vor der klare Favorit seiner Partei (für die Präsidentschaftswahlen) - obwohl die Auswirkungen dieses Falls auf seine Beliebtheit bei den US-Wählern insgesamt sehr viel negativer sein könnten. Es ist klar, dass die Anklage auf Bundesebene, wie auch frühere Anklagen im Bundesstaat New York wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar, von Trump genutzt werden, um seine Behauptung zu untermauern, er werde politisch verfolgt.

Nach seinem jüngsten CNN-Auftritt in einer «Town Hall»-Sendung zu urteilen, fehlt es dem ehemaligen Präsidenten an neuen politischen Konzepten oder Initiativen. Stattdessen geht es in seiner Botschaft an die Wähler vorhersehbarerweise nur um ihn selbst und um seine obsessive Überzeugung, dass Präsident Joe Biden und die Demokraten mit allen Mitteln versuchen, ihm erneut den Sieg zu verwehren. Abgesehen von all diesem Getöse ist es durchaus möglich, dass Trumps juristische Probleme, die sich immer weiter ausbreiten, seine politische Karriere beenden - und ihn ins Gefängnis bringen werden.»