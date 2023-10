Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«The Telegraph»: Eine existenzielle Krise für Israel

LONDON: Zum Angriff der Hamas auf Israel meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Sonntag:

«Die schockierende Grausamkeit dieses Überfalls hat zweifelsfrei den wahren Charakter von Israels Feind gezeigt. Die Hamas wurde auf der Basis antisemitischer Rhetorik gegründet und strebt die totale Vernichtung Israels an. (...) Der Angriff der Hamas ist eine existenzielle Krise für Israel. Es wird dementsprechend mit der Gewalt reagieren, die nötig ist, um sich zu schützen.

Als Folge der in den letzten Jahren gezeigten Schwäche gegenüber dem Iran ist dies auch ein gefährlicher Moment für die Welt. Nur ein Zeichen der Stärke und Einigkeit kann die Ordnung wiederherstellen und verhindern, dass die Gewalt weiter außer Kontrolle gerät.»

«The Sunday Times»: Israel wird auf extreme Vergeltung setzen

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» meint zum Angriff der Hamas auf Israel:

«Benjamin Netanjahus Rechtskoalition kam letztes Jahr an die Macht und versprach, in Sicherheitsfragen eine harte Linie zu fahren. Sie wurde durch öffentliche Unruhen über Reformen, die die Justiz schwächen sollen, erschüttert. Es ist wahrscheinlich, dass sie bei ihrer Reaktion auf extreme Vergeltung setzen wird.

Das Alptraumszenario wäre ein koordinierter Angriff auf Israel, an dem vom Iran unterstützte Hisbollah-Kämpfer an der Nordgrenze beteiligt wären, was eine lokale Krise zu etwas Existenziellerem machen würde. Die Hisbollah hat die Hamas-Operation als «Botschaft» an Länder gepriesen, die eine Normalisierung der Beziehungen zu den USA und Israel anstreben, wie etwa Saudi-Arabien. (...)

Die westlichen Regierungen müssen Israel beistehen. Sie müssen alles tun, was nötig ist, um Dritte wie die Hisbollah davon abzuhalten, sich in diese Auseinandersetzung einzumischen.»

«NZZ am Sonntag»: Ein düsterer Triumph für die Palästinenser

ZÜRICH: Zum Angriff der Hamas auf Israel meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Der Großangriff hat das Land und die Welt entsetzt und daran erinnert, dass der Nahostkonflikt noch immer ungelöst ist. Nun sprechen wieder Waffen und Gewalt, und es besteht die Gefahr, dass sich der Konflikt ausweitet und die libanesische Hisbollah-Miliz hineingezogen wird.

Dabei hatten Beobachter in den letzten Monaten gehofft, im Nahen Osten könnte vielleicht die Diplomatie den künftigen Gang der Dinge bestimmen. Washington setzte sich stark für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien ein; davon hätten auch die Palästinenser profitieren sollen. Die Hamas wollte das wohl verhindern, mit tatkräftiger Hilfe Irans.

Wie es gelang, diesen Angriff am israelischen Nachrichtendienst vorbei zu planen und umzusetzen, ist noch unklar. Klar ist, das ist eine Zäsur. Palästinensische Milizen haben es geschafft, trotz hohen Mauern, Hightech-Waffen und militärischer Übermacht Israels auf das Territorium vorzudringen und Menschen zu töten. Für die Palästinenser ist das ein düsterer Triumph. Die Vergeltung hat schon begonnen.»