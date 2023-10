Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«The Telegraph»: Sunak macht sich zum Verteidiger der Autofahrer

LONDON: Der Londoner «Telegraph» kommentiert am Sonntag die Parteikonferenz der britischen Konservativen:

«Endlich scheint der Premierminister erkannt zu haben, wie wirkungsvoll es ist, wenn er tatsächlich wie ein Konservativer regiert. Das Ergebnis ist, dass Rishi Sunak der Konferenz seiner Partei sehr viel mehr den Eindruck einer Führungspersönlichkeit und eines Mannes vermittelt, der bereit ist, hart für den Sieg bei den nächsten Wahlen zu kämpfen. (...)

Nachdem er mit seiner jüngsten Entscheidung, das Verbot von Benzin- und Dieselfahrzeugen zu verzögern, bereits eine Art familientauglichen Geländewagen durch den Netto-Null-Wahn des Establishments getrieben hat, erklärt sich Sunak nun an allen Fronten zum Verteidiger der britischen Autofahrer. Er verspricht, eine ganze Reihe von «hirnrissigen» Plänen einzuschränken, die darauf abzielen, normale Verkehrsteilnehmer zu quälen. (...)

Beim Einsatz für Autofahrer geht es um weit mehr als um Wahlkampfgetöse. Autos sind Werkzeuge der individuellen Autonomie, die es ihren Besitzern ermöglichen, sich hinter das Steuer zu setzen und zu fahren, wohin sie wollen, wann sie wollen und zu ihren eigenen Bedingungen. Diese Flexibilität und Offenheit ist gut für die Wirtschaft. Viel wichtiger ist jedoch, dass sie das Leben der britischen Normalbürger besser, einfacher und freier macht.»

«NZZ am Sonntag»: Einsatz der Seenotretter ist fragwürdig

ZÜRICH: Unter der Überschrift «Private Seenotretter stützen das Geschäft der Schlepper» heißt es in der «Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Mit 2 Millionen Euro im Jahr alimentiert der deutsche Staat private Seenotretter, die aus dem Mittelmeer Flüchtlinge fischen und zumeist in italienischen Häfen abladen. (...) Das Gutmenschdenken der Ampelkoalition in Berlin sät Zwietracht in Europa. Dafür haben die Rettungsschiffe der deutschen Nichtregierungsorganisationen weiter Wasser unter dem Kiel: «Aurora», «Sea Eye», «Humanity 1» und wie sie alle heißen. Ihr Einsatz ist edel und doch fragwürdig.

«Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt» lautet der Glaubenssatz, mit dem United4Rescue, das Bündnis dieser Rettungsorganisationen, um Spenden wirbt. Das ist richtig. Aber noch richtiger ist: Man lässt Menschen gar nicht erst auf Todesrouten übers Meer fahren. Die privaten Retter aus dem links-grünen evangelischen Milieu wecken die Illusion, die Überfahrten aus Libyen oder Tunesien seien nicht so gefährlich - es gibt doch die Chance auf Rettung. Die Migranten glauben es, die Schlepper wissen es: Die Seenotretter bewahren manche vor dem Ertrinken. Und ermuntern noch mehr, die Fahrt über das Mittelmeer zu wagen.»