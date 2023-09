Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 10.09.23 | Überblick

«The Telegraph»: Westen muss Antwort auf Migrationskrise finden

LONDON: Die Londoner Zeitung «The Telegraph» kommentiert am Sonntag die britische und europäische Flüchtlingspolitik:

«Die Linke hat keine Antwort auf die Migrationskrise. Sie hängt an altmodischen Doktrinen, die durch die schiere Anzahl der Menschen, die eine oft gefährliche Reise nach Großbritannien oder in andere Teile Europas antreten wollen, zunichte gemacht werden. Dabei wird das Ausmaß der Krise wohl noch zunehmen.

Großbritannien ist ein großherziges Land, das Menschen aus Hongkong Zuflucht gewährt, bereitwillig Zehntausende von Ukrainern und viele andere Menschen aufgenommen hat, die vor Konflikten oder autoritären Regimen geflohen sind. Aber diese Großzügigkeit kann nicht unendlich sein, und auch der Prozess der Aufnahme von Menschen kann nicht so ungeordnet ablaufen, wie es heute der Fall ist. (...)

Es geht hier jedoch um mehr als kurzfristige Politik oder darum, wie ein Land seine Grenzen zu schützen versucht. Es geht darum, wie der Westen sich einer der entscheidenden Herausforderungen dieses Jahrhunderts stellt. Großbritannien ist mit seinem Vorschlag für ein hartes Vorgehen kein Außenseiter. Und auch unsere Politik wird nicht unbedingt immun sein gegen bestimmte Trends in der europäischen Politik, sollte die illegale Einwanderung nicht drastisch eingeschränkt werden. Die Wähler sind nicht bereit, derart offene Grenzen zu akzeptieren.»

«NZZ am Sonntag»: Frankreich hat dringendere Probleme

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert das Abaya-Verbot an Frankreichs Schulen:

«Ist die strenge Trennung von Staat und Religion in Frankreich in Gefahr, wenn einige Schülerinnen die Abaya tragen? Unterwandern die Islamisten die Schulen, wenn man das lange Überkleid zulässt, das Frauen in vielen islamischen Ländern tragen? Der neue Bildungsminister ist dieser Ansicht und hat darum die Abaya für das neue Schuljahr verbannt. Mit dem Verbot mag er zeigen, dass er beherzter als sein Vorgänger den Rechten den Wind aus den Segeln nimmt. Trotzdem überzeugt die Maßnahme nicht. Die Mädchen werden andere Wege finden, um ihre Frömmigkeit herauszustreichen. (.)

Vor allem aber gibt es dringendere Probleme: Die kürzlichen schweren Ausschreitungen in den Banlieues haben gezeigt, dass der Staat den Einwandererkindern zu wenig das Gefühl vermittelt, zur französischen Gesellschaft zu gehören. Hier muss man mehr tun. Doch das ist natürlich eine ungleich schwierigere Herausforderung, als flugs ein Kleidungsstück zu verbieten.»