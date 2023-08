Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«The Observer»: Ein neuer Kalter Krieg

LONDON: Die USA, Japan und Südkorea haben eine Verstärkung ihrer Sicherheitszusammenarbeit vereinbart. Dazu meint die britische Sonntagszeitung «The Observer»:

«Wenn es sich wie ein neuer Kalter Krieg anhört und wie ein neuer Kalter Krieg aussieht, dann ist es wahrscheinlich auch ein neuer Kalter Krieg. Denn wie sonst sollte man die jüngste Verschärfung des diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Drucks auf China durch US-Präsident Joe Biden interpretieren?

Westliche Regierungsvertreter neigen dazu, diesen Begriff zu vermeiden, erinnert er doch an die jahrzehntelange angespannte Konfrontation mit der ehemaligen Sowjetunion. Sie sprechen stattdessen von einer verstärkten Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit und der Bedeutung einer freien und offenen indo-pazifischen Region. Doch solche unscheinbaren Verallgemeinerungen täuschen über die Tatsache hinweg, dass Biden jetzt hart gegen ein repressives, autoritäres Regime in Peking vorgeht, von dem er und viele andere Amerikaner glauben, dass es entschlossen ist, die internationale demokratische, geopolitische und rechtliche Ordnung zu stürzen, die von den USA geschützt wird. Der bahnbrechende Camp-David-Gipfel, zu dem Biden Japans Premierminister Fumio Kishida und Südkoreas Präsidenten Yoon Suk Yeol eingeladen hatte, passte perfekt in diese Agenda.»

«NZZ am Sonntag»: Eine Kampfansage an China

ZÜRICH: US-Präsident Joe Biden, Japans Regierungschef Fumio Kishida und Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol haben den Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit vereinbart. Dazu schreibt die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Biden löst mit dem Pakt ein zentrales Wahlversprechen von 2020 ein. Konkret setzt er seine im Februar 2022 publizierte «Indopazifik-Strategie» um, die Amerika zu einem integralen Bestandteil des riesigen Raumes von der Pazifikküste der USA bis zum Indischen Ozean mit über der Hälfte der Weltbevölkerung und fast zwei Dritteln der Weltwirtschaft erklärt. Gerade die wirtschaftliche Bedeutung dieser Region werde weiter zunehmen. Die Strategie ist jedoch auch eine Kampfansage an China. (...)

Aber obwohl die Volksrepublik derzeit mit einem schlechten Wirtschaftsgang ringt, stehen Peking über Taiwan hinaus Möglichkeiten für Gegenmaßnahmen auf die neue Allianz offen - angefangen bei einer stärkeren Unterstützung Russlands in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine und einer weiteren Vertiefung der Beziehungen zu Iran. Gerade die wirtschaftlichen Probleme könnten Xi zu einer Ablenkung durch ein aggressiveres Verhalten gegenüber den USA bewegen. China ist zudem der wichtigste Handelspartner Japans und Südkoreas, und die USA beziehen den mit Abstand größten Teil ihrer Importe aus der Volksrepublik.»