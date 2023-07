Zeitungen zum Geschehen am Samstag

«The Times»: Manche Leute glauben alles

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Samstag die Anhörung vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses zu außerirdischen Flugobjekten:

«Für diejenigen, die glauben, dass es sich bei «Akte X» um eine Dokumentationsserie handelt, ist durch die Aussagen vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses ein Traum wahr geworden. Drei ehemalige amerikanische Militäroffiziere, die zu Whistleblowern wurden, tischten den Ausschuss-Mitgliedern unter anderem Hinweise dafür auf, dass die USA seit dem Zweiten Weltkrieg im Besitz von außerirdischen Raumschiffen sind (und versuchen, diese zu kopieren). Oh, und dass sie dabei auch an das seltsame «biologische Präparat» gekommen sind. Das ist Pentagonesisch für Alien.

Der herausragendste Auftritt war der von David Grusch, einem ehemaligen Geheimdienstoffizier der Luftwaffe, der andeutete, dass diejenigen, die - wie er - es wagten, über diese Dinge zu sprechen, ein böses Ende nehmen könnten. (...) Grusch sagte, er selbst habe das außerirdische Material nicht gesehen, aber er habe von Kollegen davon gehört. Vermutlich von solchen, die sich später versehentlich zweimal in den Kopf geschossen hatten. Seine Zuhörer waren begeistert: Hier war endlich der Beweis dafür, dass streng geheime Projekte Geld verschlingen und das Verteidigungsministerium nur so tut, als würde es die Milliarden verschwenden. Manche Leute glauben eben alles.»

«de Volkskrant»: Auch Niger könnte sich mit Wagner einlassen

AMSTERDAM: Zum Militärputsch in Niger schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Es ist zu befürchten, dass sich auch der Niger mit der Söldnertruppe Wagner einlässt, die bereits in zahlreichen afrikanischen Ländern operiert, darunter Mali, Libyen, der Sudan und die Zentralafrikanische Republik. Dank der wachsenden Abneigung gegenüber dem westlichen Ex-Kolonialherrn Frankreich konnte Russland mit der Wagner-Gruppe seinen Einflussbereich erheblich ausweiten. Ironischerweise dreht sich auch das Interesse Russlands an Afrika um Bodenschätze.

Möglicherweise wissen die Länder ihre Haut heute teurer zu verkaufen als zu der Zeit, als sie ihre Unabhängigkeit von Frankreich erlangten. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sich die wirtschaftlichen Chancen für die Sahelzone unter russischem Einfluss verbessern werden. Es ist zu hoffen, dass der Niger durch den Druck seiner afrikanischen Nachbarn doch noch zur Vernunft gebracht wird und auf seine eigene Kraft vertraut.»

«NZZ»: Außer Waffen hat Russland Afrika nicht viel zu bieten

ZÜRICH: Zum Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Der russische Vorstoß in Afrika ist nun einige Jahre alt, und es ist erkennbar, wie er sich auswirkt. Er besteht im Wesentlichen daraus, Waffen zu liefern und in meist instabile Länder Paramilitärs zu schicken, deren Dienste mit Rohstoffkonzessionen vergütet werden. Die Wagner-Kämpfer haben dort, wo sie im Einsatz sind - Mali, Republik Zentralafrika -, nicht für mehr Sicherheit gesorgt, im Gegenteil. Stabilen Ländern, und das ist die Mehrheit auf dem Kontinent, hat Russland außer Waffen kaum etwas zu bieten. (...)

Deshalb war Putins Gipfel nicht mehr als eine leere Show. Für den Westen ist das eine gute Nachricht. Grund, überheblich zu werden, ist es nicht. Denn dort, wo Russland auf dem Kontinent in den letzten Jahren an Einfluss gewonnen hat, könnte es bald Verwüstung hinterlassen. Man schaue sich Mali an, wo sich seit Ankunft der Wagner-Truppen Ende 2021 die Situation für die Zivilbevölkerung dramatisch verschlechtert hat. (...)

Viele afrikanische Regierungen haben keine Lust, sich vor den einen oder den anderen geopolitischen Wagen spannen zu lassen. Auch der Westen wird künftig härter dafür arbeiten müssen, Allianzen mit den Afrikanern zu schmieden.»