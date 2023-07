Zeitungen zum Geschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.07.23 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

«Volkskrant»: Hitze ist besorgniserregend

AMSTERDAM: Zur Hitze in mehreren Regionen der Welt meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Es gibt allen Grund zur Sorge. Der Klimawandel ist ein Prozess mit offenem Ausgang, und die Verwüstungen, die er bereits angerichtet hat, lassen kaum Raum für Hoffnung. Derzeit ist es mehr als ein Grad wärmer als vor dem Zeitalter der Industrialisierung. Wenn wir nicht aufpassen, werden es bis zum Ende des Jahrhunderts fast drei Grad sein. Die weltweiten Treibhausgasemissionen steigen trotz internationaler Vereinbarungen an, während sich die Voraussetzungen für wirksamere Abmachungen nicht verbessern. Wo wir am Ende landen, wissen wir nicht.

Doch weder die apokalyptisch anmutende Hitze noch die enorme Herausforderung, Schlimmeres zu verhindern, sind ein Grund, das Handtuch zu werfen. So wie jede Tonne CO2, die ausgestoßen wird, die Probleme vergrößert, hilft jede Tonne, die nicht ausgestoßen wird, gegen eine weitere Eskalation.»

«Times»: Anziehungskraft der AfD beunruhigend

LONDON: Die britische Tageszeitung «The Times» kommentiert am Samstag das Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien in Europa:

«Ein sozial konservativer und intoleranter Nationalismus stützt die populistischen Regierungen in Ungarn und Polen. Die extreme Rechte hat Mandate in Griechenland gewonnen, ist Teil der Koalition in Finnland - wie Schweden einst eine Bastion der Sozialdemokratie - und ist jetzt Regierungspartei in Italien. Am beunruhigendsten für weite Teile Europas ist vielleicht die wachsende Anziehungskraft der AfD in Deutschland, inzwischen die zweitstärkste Partei, noch vor den Sozialdemokraten.

Die Anziehungskraft der extremen Rechten beruht auf Ängsten vor unkontrollierter Einwanderung, dem Verlust der nationalen Identität, auf der Herausforderung durch die Globalisierung und der Verwirrung über die Woke-Politik und Kulturkämpfe sowie die Kosten der «fortschrittlichen» Politik, insbesondere im Umweltbereich. Ironischerweise machen sich etablierte Parteien die Politik der extremen Rechten zu eigen, in der Hoffnung, ihnen Anhänger entziehen zu können. Dadurch bringen sie diesen Parteien nur mehr Anerkennung.»

«NZZ»: Auf Nato kommt immense Belastungsprobe zu

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz beschäftigt sich am Samstag mit der Haltung der Nato zum Krieg in der Ukraine:

«Irgendwann, wenn sich beide Seiten verausgabt haben, wird auf den Schlachtfeldern Ruhe einkehren. Dann kommt auf die Allianz eine immense Belastungsprobe zu. Ein Friedensvertrag ist nur sein Papier wert, wenn er der Ukraine einen späteren Beitritt zur Nato offenhält. Nur so werden stabile und eindeutige Verhältnisse geschaffen, die das Risiko eines weiteren Waffengangs minimieren. Andernfalls droht das Tor zu Europa in einer Endlosschleife aus russischem Druck und offener Gewalt gefangen zu bleiben. Das hätte für den ganzen Kontinent einschneidende Folgen.

Zugleich wird Moskau zur Vorbedingung für einen Friedensvertrag erklären, dass Kiew jeder Ambition auf einen Beitritt abschwört. Bleibt die Nato dann hart, oder wird sie ihren Fehler vom Gipfel in Bukarest 2008 wiederholen? Damals verwehrten Paris und Berlin der Ukraine eine klare und berechenbare Perspektive. Bisher hat die Allianz in dem Konflikt das meiste richtig gemacht. Aber eine falsche Entscheidung am Ende genügt, um viel von dem zu verspielen, was die Ukraine blutig erkämpft.»

«Standard»: EU-Deal mit Tunesien keine nachhaltige Lösung

WIEN: Die österreichische Zeitung «Der Standard» schreibt über die Migrationsvereinbarung der EU mit Tunesien:

«Von Marokko bis Belarus ist die EU von einem «Feuerring» an Problemstaaten, von Krisen und Kriegen umgeben. Der EU-Deal mit Tunesien wird vielleicht eine kleine Abhilfe im Umgang mit dem gesamteuropäischen Problem bei Asyl und Migration, mit geordneter Zuwanderung sein. Aber eine nachhaltige Lösung ist er nicht, bestenfalls ein Mosaikstein, sofern (der tunesische Präsident) Saied denn wirklich mitspielt.

Dennoch: Vielleicht lässt sich die eine oder andere Tragödie im Meer zwischen Tunesien, Italien und Malta verhindern. Vielleicht gelingt es, den Zuzug von jungen Tunesiern, die im EU-Raum arbeiten und sich ein besseres Leben aufbauen wollen, in geordnetere Bahnen zu lenken. Immerhin ist auch vereinbart, das Visasystem wechselseitig zu verbessern.»