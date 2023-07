Zeitungen zum Geschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.07.23 | Überblick

«Tages-Anzeiger»: «Planet Scholz» ist mit sich selbst zufrieden

ZÜRICH: Zur Amtsführung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heißt es am Samstag im Schweizer «Tages- Anzeiger»:

«Als Olaf Scholz am Tag vor Beginn der Sommerferien lautlos in den Saal der Bundespressekonferenz glitt, hatte er für die Fotografen sein schlumpfigstes Lächeln mitgebracht. Der 65-Jährige war gut gelaunt. 100 Minuten lang erklärte er danach den Medien, was er gut und was er sehr gut gemacht hatte, und belegte damit, wie zufrieden er im Allgemeinen mit sich selbst ist.

Nein, dieser deutsche Kanzler ist nicht für seine Selbstkritik bekannt. Von «Planet Scholz» sprechen manche, wenn der Sozialdemokrat mal wieder eine Sicht auf die Dinge hat, die er nicht mit vielen anderen teilt. Andere nennen es einfach Arroganz.

Der Kritik an seiner Regierung widersprach der Kanzler vor den Medien jedenfalls diametral: Deutschland sei unter seiner Führung zum zweitgrößten Unterstützer der Ukraine aufgestiegen, seine Koalition sei daran, Deutschland zu modernisieren und klimaneutral zu machen, sie stärke den Zusammenhalt der Gesellschaft und kehre nach Jahren hoher Schulden zur finanzpolitischen Normalität zurück. Auf den Einwand, die Stimmung im Land passe so gar nicht zu dieser Schilderung, antwortete Scholz, indem er unbeirrt weitere Erfolge aufzählte. «Planet Scholz» auf seiner Umlaufbahn.»