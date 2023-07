Zeitungen zum Geschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.07.23 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

«de Volkskrant»: Streit um Aslypolitik wird weitergehen

AMSTERDAM: Die niederländische Regierung unter Mark Rutte von der rechtsliberalen Partei VVD ist im Streit um die Migrationspolitik zerbrochen. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Die bisherige Migrationspolitik begünstigte den Menschenschmuggel und führte zu überfüllten Asylbewerberheimen, unwilligen Gemeinden, schlechter Integration und rapide abnehmender öffentlicher Unterstützung.

Die VVD fordert daher zu Recht eine grundlegende Überarbeitung der Dublin-Regeln (...), gesamteuropäische Absprachen darüber, was sichere und unsichere Herkunftsländer sind, verbindliche Vereinbarungen mit sicheren Herkunftsländern über die Rückführung abgelehnter Asylbewerber und vielleicht auch eine Neuverhandlung der überholten UN-Flüchtlingskonvention. (...)

Die vierte Regierung unter Mark Rutte ist nun also Geschichte. Offenbar glaubt die VVD wirklich, dass nach Neuwahlen eine tragfähige Rechtskoalition zustande kommt. Aber ihre Wähler sollten bedenken, dass es wahrscheinlicher ist, dass Rutte bald wieder mit den Parteien D66, PvdA, GroenLinks oder sogar erneut doch mit der Christenunion an einem Tisch landet. Dann geht das ganze politische Spiel um die Asylpolitik - mit vielen Monaten Verspätung - wieder von vorn los. Das nennt man armselige Politik.»

«El País»: Kampf gegen Klimawandel beschleunigen

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Samstag die steigenden weltweiten Durchschnittstemperaturen:

«Die Klimakrise führt zu Veränderungen solchen Ausmaßes, dass sich alles Leben auf dem Planeten auf unbekanntes Territorium zusteuert. Diese Woche wurde ein weiterer Schritt in diese Richtung getan, indem der Rekord für die durchschnittliche Tagestemperatur auf der Erde zweimal gebrochen wurde. Es gibt keine Aufzeichnungen oder Erfahrungen, die zeigen könnten, wie die Biosphäre, wie wir sie kennen und in der wir uns als Spezies entwickelt haben, unter diesen Bedingungen reagiert. Die bisherigen Berechnungen waren nicht in der Lage, die Geschwindigkeit der Veränderungen vorherzusagen. Vor allem muss festgestellt werden, ob die Veränderungen bereits die Kipppunkte erreicht haben, bei denen es zu plötzlichen Sprüngen bei Temperaturen und anderen klimatischen Variablen kommen kann.

Der im März veröffentlichte sechste Bericht des Weltklimarats (IPCC) bestätigte eindeutig, dass der Klimawandel zu einem großen Teil auf menschliches Handeln zurückzuführen ist. Der Bericht sagte jedoch auch, dass noch etwas Zeit bleibt, die schlimmsten Folgen der Klimakrise zu stoppen, wenn wir den geforderten Wandel umsetzen. Deshalb ist es notwendig, den ökologischen Umbau zu beschleunigen.»

«NZZ»: Gemeinsame Luftverteidigung ist zu begrüßen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» lobt am Samstag die Absichtserklärungen der Schweiz und Österreichs, bei dem von Deutschland initiierten Luftverteidigungssystem European Sky Shield Initiative (Essi) mitzumachen:

«Dass Deutschland, Österreich und die Schweiz besonders eng zusammenarbeiten wollen, ist zu begrüßen. Den drei sicherheitspolitischen Sorgenkindern Europas scheint es endlich zu dämmern, dass sie die militärische Basisleistung nicht einfach den USA überlassen können. Zudem haben Nachbarn ein Gespür für gegenseitige Eigenarten: Wer befreundet sei, müsse nicht verbündet sein, bemerkte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am Freitag vor den Medien.

Die schrille Kritik der SVP nach dem Motto «Ami, go home» ist deshalb schlicht unqualifiziert. Der Juso-hafte Antiamerikanismus der größten Schweizer Partei erinnert eher an eine Vollversammlung in einer 68er Kommune als an die patriotische Position. Die Möglichkeit, die Neutralität als außenpolitische Maxime weiter zu pflegen, wird mit der Kooperation eher gestärkt. Natürlich ist die Essi in die Strukturen der Nato integriert. Dass ein Schutzschirm strikt defensiver Natur ist, muss nicht weiter erklärt werden.»