Zeitungen zum Geschehen am Samstag

«de Volkskrant»: Folgen für verurteilten Straftäter Trump überschaubar

AMSTERDAM: Zum Urteil im Schweigegeld-Prozess gegen Ex-Präsident Donald Trump meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Die Verurteilung durch eine Jury in New York ist in erster Linie ein Zeichen dafür, dass die US-Rechtsstaatlichkeit zumindest teilweise noch funktioniert. (.) Allerdings wäre es besser gewesen, wenn sich ein Gericht mit einer der anderen Straftaten befasst hätte, derer Trump verdächtigt wird. Denn diese Fälle betreffen seine Präsidentschaft. Illegaler Umgang mit geheimen Staatsdokumenten. Illegale Beeinflussung von Wahlergebnissen. Das Schüren eines gewalttätigen Aufstands. Das berührt den Kern der Demokratie.

Aber diese Verfahren wurden von Trumps Team, von politischen Verbündeten und vom Obersten Gerichtshof der USA endlos hinausgezögert. Nur in New York hat staatsanwaltschaftliche Gründlichkeit nun ein solches Szenario verhindert. Derweil sind die Folgen für den Verurteilten überschaubar. Dass Trump ins Gefängnis gehen muss, ist unwahrscheinlich. Eine Geldstrafe, eine Bewährungsstrafe oder Hausarrest sind eher vorstellbar. Zudem könnte Trumps Berufung dazu führen, dass er gegen Zahlung einer Kaution auf freiem Fuß bleibt. Und verurteilte Straftäter können in den USA Präsidentschaftskandidaten bleiben.»

«Nepszava»: Aggressoren lassen sich nur mit Waffengewalt stoppen

BUDAPEST: Über die «Friedensbotschaften» des Moskau-freundlichen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Samstag:

«Wie lange noch kann er ein ganzes Land anlügen? (...) Wie lange noch kann er die demokratische Welt als kriegstreiberisch diffamieren, ohne dies nur auch andeutungsweise dem Aggressor vorzuwerfen? (...) Orban erwartet nämlich, dass die Ukraine kapitulieren möge. Eigentlich ist es das, was er meint, wenn er einen sofortigen Friedensschluss fordert, denn nie fügt er hinzu, dass (Russlands Präsident Wladimir) Putin seine Truppen aus dem angegriffenen Land abziehen (...) müsse. (...) In der Weltgeschichte hat es noch keinen einzigen Eroberer gegeben, der nach dem ersten Sieg von sich aus stehengeblieben wäre. Einen Aggressor kann man nur mit Waffengewalt stoppen. Putin ist da keine Ausnahme, vielmehr träumt er von einem Imperium.»

«The Times»: Wahlkampf wird für USA zur Belastungsprobe

LONDON: Zum Schuldspruch gegen Donald Trump meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Donald Trump ist ein verurteilter Straftäter, ein Verbrecher, der sich in 34 Fällen der Fälschung von Unterlagen schuldig gemacht hat, um Schweigegeld zu verschleiern, das er 2016 an die ehemalige Pornodarstellerin Stephanie Clifford (Künstlername Stormy Daniels) gezahlt hat, mit der er außerehelichen Sex gehabt haben soll.

Dieser Status sollte bedeuten, dass Trumps Ambitionen ein für alle Mal begraben sind. Er bringt Schande über das mächtigste Amt in der demokratischen Welt, zumindest im Nachhinein, und wird den weiteren Präsidentschaftswahlkampf zwischen Trump und Joe Biden beschmutzen, der mit der Stimmabgabe am 5. November seinen Höhepunkt erreichen wird. Aber das ist nur die Ansicht der einen Hälfte der Amerikaner; die andere Hälfte sieht Trump als Opfer. (...)

Als Folge der Verurteilung des 45. Präsidenten befinden sich die USA auf unsicherem Terrain. Ein gespaltenes Land wird in einem Wahlkampf, der durch parteiische und verschwörerische soziale Medien verzerrt wird, einer harten Belastungsprobe unterzogen. Eigentlich sollte Trump längst Geschichte sein. Stattdessen könnte er politisch überleben, um Geschichte zu schreiben - als Amerikas erster krimineller Präsident.»

«Die Presse»: Wähler entscheiden über Schicksal der USA, nicht Gericht

WIEN: Zum Urteil gegen den amerikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump schreibt die österreichische Tageszeitung «Die Presse»:

«Vielleicht fehlt ihm nun am Ende die eine oder andere Stimme von Menschen, die partout keinen Delinquenten wählen wollen. Doch zuletzt lag er in fünf der sechs für die Präsidentenwahlen entscheidenden Bundesstaaten vorn. Ihm wird eine höhere Kompetenz in Wirtschaftsfragen als dem Amtsinhaber bescheinigt. Und Joe Biden laufen nicht nur Hispanics und Schwarze davon, sondern wegen des Gaza-Kriegs vor allem auch die Jungen. (...)

Joe Biden analysiert richtig, wenn er nun sagt, dass es nur eine Möglichkeit gibt, Trump vom Weißen Haus fernzuhalten: an der Wahlurne. Am Ende werden nicht Gerichte, sondern die amerikanischen Wählerinnen und Wähler über das Schicksal ihres Landes entscheiden. Dass Trump für das Amt des US-Präsidenten ungeeignet ist, war für jeden, der es sehen wollte und Prinzipien hochgehalten hat, auch vor dem New Yorker Urteil klar.»

«NZZ»: Schuldspruch gegen Trump wirkt politisch

ZÜRICH: Zum Schuldspruch gegen Donald Trump meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Die Geschworenen haben ihre Arbeit getan, ihr Urteil ist zu respektieren und muss als Erfolg des New Yorker Staatsanwalts Alvin Bragg verbucht werden. Entgegen den Unterstellungen von Trump und seiner Entourage sind die zwölf Geschworenen aus Manhattan keine homogene linksliberale Kampftruppe. Bei der Jurywahl erklärten zwei Mitglieder, dass sie unter anderem konservative Medien nutzten, Fox News und Truth Social, Trumps soziale Plattform. Auch sie sprachen den Ex-Präsidenten schuldig.

Trotzdem kann das Urteil gar nicht anders als politisch wirken. Dafür sorgt nur schon die Tatsache, dass der Prozess mitten im Wahljahr stattfand und gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten geführt wurde. Nun gibt es triftige Gründe dafür, Trump vor Gericht zu ziehen, und es ist nicht die Rolle einer unabhängigen Justiz, sich nach dem politischen Kalender zu richten. Aber das Timing des Prozessbeginns just im Moment, als die Vorwahlen entschieden waren, wirkte mindestens für Republikaner suspekt.»