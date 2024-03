Zeitungen zum Geschehen am Samstag

«Tages-Anzeiger»: Gewerkschaften sollen beim Kämpfen maßhalten

ZÜRICH: Zu den Streiks bei der Deutschen Bahn und der Lufthansa heißt es am Samstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Trotz aller Aufrufe, sich zu mäßigen, verschärft (der Chef der Lokführer-Gewerkschaft) Weselsky Mal für Mal die Gangart. Die jüngsten Verhandlungen brach er ab, obwohl er fast all seine Forderungen erreicht hatte. Stattdessen kündigte er an, künftig ohne Vorwarnung streiken zu wollen - was es der sonst schon unzuverlässigen Bahn verunmöglicht, Notfahrpläne aufzustellen. (.)

Dennoch verstellt die Fixierung auf den Lokführer-Berserker den Blick auf das größere Bild. Die Arbeitskämpfe werden auch heftiger, weil die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusehends mächtiger werden. Millionen von Boomern werden in den nächsten Jahren pensioniert, in sehr vielen Branchen fehlt es zunehmend an Fachkräften. Die Deutsche Bahn oder die Lufthansa kämpfen längst mit einer Vielzahl von anderen Unternehmen um die besten Leute. (.)

Unternehmen, die Leute gewinnen wollen, müssen künftig also bessere Bedingungen bieten, nicht nur, was die Löhne angeht, sondern auch bei Arbeitszeiten oder Kinderbetreuung. Auch die Politik kann helfen, indem sie tiefe und mittlere Löhne steuerlich entlastet. Und die Gewerkschaften sollen natürlich kämpfen - aus gesellschaftlicher Verantwortung aber auch maßhalten. Weselsky ist dafür ein abschreckendes Beispiel.»

«The Guardian»: Vor Biden liegt ein Marathonlauf

LONDON: Zu Joe Bidens Rede zur Lage der Nation heißt es am Samstag im Londoner «Guardian»:

«In der Woche, in der sich bestätigte, dass die Wahl im November eine Neuauflage des Rennens von 2020 sein wird, musste Biden beweisen, dass er nicht die tattrige oder sogar senile Figur ist, als die er in Donald Trumps Rhetorik und Tausenden von Memes in den sozialen Medien dargestellt wird. In 68 kämpferischen Minuten hat Biden diese Hürde genommen. Er improvisierte, nahm es mit republikanischen Zwischenrufern auf - oft in hoher Lautstärke - und holte nach seinem Kontrahenten aus.

Das Ergebnis: ein Auftritt, den Experten als «kämpferisch» und «rauflustig» beschrieben. Frei von altersschwachen Momenten. Fox News sah sich sogar veranlasst, darüber zu sinnieren, dass Biden «aufgedreht» wirkte - was für den Sender, der den Präsidenten gerne als wandelnde Leiche darstellt, ein Kompliment darstellte. Es war wichtig, Stärke zu zeigen, denn der Berg, den Biden in den nächsten acht Monaten erklimmen muss, wird immer steiler. (...)

Es war ein guter Start, aber nun kommt ein Marathonlauf. Joe Biden hat bereits ein langes Leben mit schwersten Herausforderungen hinter sich. Aber die, die jetzt vor ihm liegt, könnte kaum härter sein. Doch er kann sich ein Scheitern nicht leisten.»