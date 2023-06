Zeitungen zum Geschehen am Samstag

«NZZ»: Indien will kein Anhängsel der USA oder Chinas sein

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag den Besuch des indischen Premierministers Narendra Modi bei US-Präsident Joe Biden:

«Die Zusammenarbeit der beiden Nationen gründet nicht wirklich auf gemeinsamen Werten oder tiefer Freundschaft. Demokratie und Toleranz, die Biden bei Modis Empfang pries, befinden sich unter dessen Führung in Indien auf dem Rückzug. Das Verhältnis Indiens zu den USA ist traditionell geprägt von Misstrauen, Distanz und Unabhängigkeitsstreben. An der Staatsdoktrin der Blockfreiheit hat sich nichts geändert.

Es ist eine gegen China gerichtete Zweckgemeinschaft, welche Biden zu Recht pflegt und weiterentwickelt. Das geopolitische Umfeld war dafür nie günstiger. Doch dieselben Kräfte sprechen dafür, dass sich die Kooperation auf absehbare Zeit kaum weiter vertiefen wird. Die Welt strebt einer multipolaren Ordnung zu. Indien will darin ein künftiger Pol sein und kein Anhängsel der USA oder Chinas.»

«Times»: Profitables Gipfeltreffen für Indien und USA

LONDON: Zum Staatsbesuch des indischen Premierministers Narendra Modi in den USA meint die britische Zeitung «The Times» am Samstag:

«Unterstützt durch den ganzen Pomp, den Washington aufbieten konnte - ein großes Staatsbankett, eine Rede vor dem Kongress, eine Demonstration persönlicher Zuneigung auf dem Rasen des Weißen Hauses - konzentrierte sich Joe Biden auf das, was er von Indien brauchte. Und er bekam es: weitreichende Abkommen über Halbleiter, wichtige Mineralien, Technologie, Weltraumforschung sowie Zusammenarbeit und Verkauf im Verteidigungsbereich. Diese Abkommen sind Milliarden wert. So sehr Indien auf seiner politischen und kulturellen Unabhängigkeit beharrt, seine wirtschaftliche Zukunft ist nun immer enger mit den USA verbunden.

Was Biden nicht bekam, war eine Verurteilung der russischen Invasion in der Ukraine oder eine Unterstützung der westlichen Sanktionen. Indien hat es - vielleicht aufgrund alter sentimentaler Bindungen zu Moskau - verstanden, Russlands Bedarf an Freunden auszunutzen, um riesige Ölkonzessionen und andere Handelsvorteile zu erhalten. Es möchte auch nicht, dass Russland vollständig von China abhängig wird. Biden gab sich zurückhaltend pragmatisch. Modi nutzte sein wachsendes Ansehen, um in Washington aufzutrumpfen. Es war für beide ein profitables Gipfeltreffen.»