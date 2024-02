Zeitungen zum Geschehen am Samstag

«Der Standard»: Schwere Schlappe für Sebastian Kurz

WIEN: Zur achtmonatigen Bewährungsstrafe für Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz wegen Falschaussage vor einem U-Ausschuss schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Nun hat der Strafrichter also geurteilt. Sebastian Kurz, einst jüngster Bundeskanzler der Republik Österreich, hat gelogen. Er sei schuldig, im parlamentarischen Untersuchungsausschuss, dem wichtigsten parlamentarischen Instrument zur Kontrolle der Regierung, falsch ausgesagt und seine Rolle bei der Besetzung des Aufsichtsrats in der Verstaatlichten heruntergespielt zu haben. Kurz' Kernaussage, wonach er bei diesen Bestellungen in der türkis-blauen Ära nur involviert im Sinne von informiert gewesen sei, war laut dem - wohlgemerkt: nicht rechtskräftigen - Urteil falsch. Und auch, wenn Kurz in anderen Anklagepunkten; etwa Aussagen über eine Vereinbarung mit der FPÖ oder die Vorstandsbestellung in der Öbag - freigesprochen wurde: sein Rückweg in die Politik scheint nun versperrt zu sein.»