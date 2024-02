Zeitungen zum Geschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.02.24 | Überblick

«ABC»: Europas Bauern rebellieren gegen von der Leyen

MADRID: Die spanische Zeitung «ABC» kommentiert am Samstag die Proteste europäischer Bauern:

«Spaniens Agrarminister Luis Planas hat treffend beschrieben, was mit den europäischen ländlichen Gebieten gerade passiert: «Bauern wollen etwas Einfaches: gehört, verstanden und respektiert werden.» Daran aber mangelte es, seit die EU-Kommission unter Leitung von Ursula von der Leyen in einer Reaktion auf Wahlerfolge grüner Parteien einen rigorosen Plan vorlegte, den Green Deal. Niemand kalkulierte damals ein, dass damit wichtige Teile der Gesellschaft zu Verlierern des ökologischen Wandels würden.

Von der Leyen und ihre Kommission waren unempfindlich gegenüber gesellschaftlichen Phänomenen, die darauf hindeuteten, dass sie mit ihrem Green Deal zu weit gegangen ist. Wenn die Gelbwesten die Barrikaden in den Straßen von Paris zum Leuchten brachten, zeigten die niederländischen Bauern an der Wahlurne, was mit der Unzufriedenheit der Landbevölkerung passieren kann, die mit ihren Traktoren von der Weichsel bis zur Loire und von der Ostsee bis zum Mittelmeer auf die Straßen fahren. Die Kosten des ökologischen Wandels können nicht dem ländlichen Raum aufgebürdet werden. Der Diskurs der städtischen Eliten entwertet die legitimen Interessen der Landwirte und erzeugt eine Ausgrenzung, auf die eine vernünftige Politik reagieren muss.»