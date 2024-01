Zeitungen zum Geschehen am Samstag

«ABC»: Israels Handlungsspielraum schrumpft

MADRID: Die spanische Zeitung «ABC» kommentiert am Samstag die Lage im Gaza-Krieg und die Reise von US-Außenminister Antony Blinken:

«Im Nahen Osten ist oft nichts so, wie es scheint. Die Ereignisse der vergangenen Wochen haben die Krise noch komplizierter gemacht. Neue Akteure wie die Huthi-Rebellen oder der IS mischen in dem Konflikt mit. Erstere bedrohen den Seeverkehr, letzterer wird für den blutigen Angriff in Kerman verantwortlich gemacht. Andere bereits beteiligte Akteure wie der Iran haben ihr Engagement ausgeweitet und einen Zerstörer im Roten Meer stationiert und damit gezeigt, dass es ohne sie keine Lösung geben wird. Zu all dem kommen die israelischen Angriffe im Gazastreifen hinzu. Die beunruhigendste Aktion aber war zweifellos die Ermordung eines der Anführer der Hamas, Saleh al-Aruri, in Beirut.

Vor diesem Hintergrund wächst die Angst vor einer Ausweitung des Konflikts, die auch Grund der Reise von US-Außenminister Antony Blinken in die Region ist. Sein Ziel ist unter anderem, Netanjahu klarzumachen, dass die Zeit abgelaufen ist, in Gaza weiterhin ohne Einschränkungen vorgehen zu können. Der Beginn des US-Wahlkampfs und die damit einhergehende Politisierung der Unterstützung für Israel führen dazu, dass der Handlungsspielraum schrumpft. Auch deshalb hat Israel grundlegende Änderungen im Kampf angekündigt.»