Zeitungen zum Geschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.12.23 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

«El País»: Die endlose Gewalt

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» betont in einem Kommentar am Samstag die Bedeutung der UN angesichts vieler Kriege:

«Dieser Tage werden wieder viele Friedenswünsche geäußert, aber es gibt weltweit mehr als 30 kriegerische Konflikte, allen voran in der Ukraine und in Palästina. Dass Verzweiflung und der Wille zur Macht zu Gewalt führen, ist eine Lektion, die uns die Geschichte täglich lehrt. Dass die EU den Krieg als Instrument zur Lösung von Konflikten zwischen ihren Mitgliedern überwinden konnte, ist eine historische Errungenschaft. Leider haben uns nach der kurzen Phase am Ende des 20. Jahrhunderts zunächst der 11. September mit seinem katastrophalen «Krieg gegen den Terror» und dann die russische Aggression gegen die Ukraine erneut in eine Phase des Militarismus gestürzt. Daran teilzunehmen, obwohl klar ist, dass militärische Instrumente wenig hilfreich sind gegen den Klimanotstand, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, Terrorismus, Pandemien und Migration, ist stures Beharren auf einem Irrtum. Es bedarf einer multilateralen Reaktion auf Kriege. Und die hat seit 78 Jahren einen Namen: UN. Die Vereinten Nationen ruhen auf den drei Grundpfeilern Entwicklung, Sicherheit und Menschenrechte und nur sie sind legitimiert, im Namen der internationalen Gemeinschaft zu handeln.»

«The Times»: Putins Appetit auf Eroberungen könnte wachsen

LONDON: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine meint die Londoner «Times» am Samstag:

«In seiner Jahresend-Pressekonferenz prahlte der Kremlchef, Russland habe nun mehr als 600.000 Soldaten im Ukraine-Konflikt im Einsatz. Die russische Militärpräsenz ist von einer Invasionstruppe zu einer potenziellen Besatzungsarmee angeschwollen.

Die jüngsten heftigen Bombardierungen ukrainischer Städte zeigen, was nun vermutlich kommen wird. Wenn zugelassen wird, dass Russland die Ukrainer im Jahr 2024 überwältigt, wird Präsident Wolodymyr Selenskyj von einem Kriegsführer entweder zur Galionsfigur einer Partisanen-Widerstandstruppe oder zu einem zähneknirschenden Friedensunterhändler bei einem Abkommen werden müssen, bei dem die Ukraine gezwungen sein könnte, Territorium abzugeben.

Solche Ergebnisse werden Putins Appetit auf weitere Eroberungen anfachen. Die Kosten für die Unterstützung Kiews bei der Abwendung dieser Szenarien sind nur ein Bruchteil dessen, was in die Verteidigung gesteckt werden muss, um weiteres Abenteurertum des Kremls zu verhindern.»

«NZZ»: Bitterer Befund für innere Sicherheit in Deutschland

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag ein von Polizei und Feuerwehr in Berlin verbreitetes Video mit dem Appell, diensttuende Beamte in der Silvesternacht nicht anzugreifen:

«Ob ein aufwendig produziertes Video, in dem Beamte im Ton von Sozialpädagogen um gegenseitigen Respekt bitten, bei dieser Dimension der Verrohung etwas anderes auslöst als Gelächter? Schwer vorstellbar. Bloße Häme wäre hier aber fehl am Platz. Die Einsatzkräfte, die in der Nacht zum 1. Januar 2024 Dienst haben, müssen einen aggressiven Mob fürchten. Das Polizeivideo ist ein Ausdruck der Verzweiflung. Menschen, deren Auftrag es ist, das Gewaltmonopol des Staates zu verteidigen, bitten um Rücksicht. Das ist ein bitterer Befund für die innere Sicherheit in Deutschland. (...)

Was wird an Silvester in Berlin geschehen? Der Senat setzt jedenfalls auf maximale Anwesenheit. Die Anzahl der Einsatzkräfte hat man verdoppelt: 3000 Beamte sollen zu Silvester im Einsatz sein, dazu 220 Streifenwagen. Die starke Präsenz der Polizei dürfte von den Krawallmachern besser verstanden werden als ein Video, in dem Beamte wie Bittsteller wirken.»