Zeitungen zum Geschehen am Samstag

«NZZ»: Johnson hat sich entlarvt

ZÜRICH: Nach seinem Rücktritt als Abgeordneter hat der britische Ex-Premierminister Boris Johnson Vorwürfe gegen seine Partei und eine Parlamentskommission erhoben. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz am Samstag:

«Er sei das Opfer einer Hexenjagd mit dem Ziel, Rache an ihm zu nehmen, weil er den Brexit umgesetzt und 2016 entscheidend zum Erfolg des Referendums für den Austritt aus der EU beigetragen habe. (...) Johnson hätte sich einer Nachwahl in seinem Wahlkreis stellen und im Erfolgsfall mit Triumph ins Parlament zurückkehren können, doch er hat dieses Risiko gescheut. Stattdessen zieht er den Ruf des ganzen Parlaments in den Dreck, um sich selbst als unschuldiges Opfer zu inszenieren. Nach dieser Aufführung ist seine Rückkehr auf einen politischen Spitzenposten wohl in weite Ferne gerückt.

Mit dieser Eskalation hat Johnson sich selbst entlarvt: Alles dreht sich in seinem Kosmos nur um ihn selbst, ohne Rücksicht auf Verluste. Doch dieser Eklat schadet auch dem Ansehen des Parlaments. Johnsons Entourage wird es zwar kaum gelingen, die britische Politik in hoch polarisiertes amerikanisches Fahrwasser zu führen. Die Tendenz ist gleichwohl beunruhigend.»

«Telegraph»: Konservative können sich Streit nicht leisten

LONDON: Die britische Zeitung «The Telegraph» kommentiert am Samstag die Probleme der konservativen Regierungspartei:

«Angesichts der Tatsache, dass die Parlamentswahl nur noch etwas mehr als ein Jahr entfernt ist, können es sich die Konservativen offensichtlich nicht leisten, den giftigen innerparteilichen Konflikt der letzten Wochen fortzusetzen. Doch selbst wenn sich die Partei einig wäre, würde dies nicht ausreichen, um ihr Ansehen bei den Wählern zu retten.

Wie es aussieht, werden sich die Tories mit einer düsteren wirtschaftlichen Bilanz höherer Steuern, höherer Inflation und stagnierenden Wachstums stellen müssen. Die Reallöhne liegen immer noch unter dem Höchststand von 2008. Derweil zeigen Umfragen, dass die Labour-Partei, die Großbritannien in diesen Absturz geführt hatte, heute mehr Vertrauen in Wirtschaftsfragen genießt.

Der Labour-Vorsitzende Sir Keir Starmer scheint auf dem besten Weg zu sein, die Schlüssel zu Downing Street 10 zu bekommen - und zwar einfach für das, was er nicht ist: Er ist kein Konservativer, er ist nicht von der Schottischen Nationalpartei SNP, und er ist nicht (der frühere Labour-Vorsitzende) Jeremy Corbyn.»