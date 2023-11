Zeitungen zum Geschehen am Samstag

«NZZ»: Neuer Ölpreisschock eher unwahrscheinlich

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Samstag mit potenziellen Folgen des Gaza-Krieges für den Ölpreis:

«Die Warnungen vor einem Erdölpreisschock haben sich als voreilig erwiesen. Als die Hamas vor mehr als einem Monat Israel angriff, kamen Erinnerungen an das Ölembargo arabischer Petro-Staaten gegen westliche Länder im Jahr 1973 auf. Die Erdölländer stellten sich damals auf die Seite von Ägypten und Syrien, die überraschend Israel überfallen hatten. Wegen des Embargos kam es zu einem steilen Anstieg des Erdölpreises. Die Situation heute sieht ganz anders aus. (...)

Die Augen richten sich vor allem auf Saudi-Arabien. Denn Riad hält die Produktion so niedrig wie schon lange nicht mehr, um beinahe im Alleingang den Preis nach oben zu drücken. Dabei verliert der Wüstenstaat aber Marktanteile und Einnahmen, was sich auch in einer schwachen Wirtschaftsentwicklung zeigt. Der Druck, wieder mehr zu produzieren, steigt deshalb innerhalb Saudi-Arabiens. Das Erdölangebot würde dadurch aber größer. Für die Konsumentenländer ist dies erfreulich. Zu geopolitischen und wirtschaftlichen Überraschungen kann es zwar, das weiß man jetzt zur Genüge, immer noch kommen: Das Schreckensszenario eines Erdölpreisschocks erscheint aber weiterhin unwahrscheinlich.»

«Nepszava»: Bleibt Sanchez trotz Protesten so standhaft wie Macron?

BUDAPEST: Zur Neuwahl des Sozialisten Pedro Sanchez zum Ministerpräsidenten Spaniens und dessen Einigung mit separatistischen Katalanen-Parteien schreibt die links-liberale ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Samstag:

«Offenbar könnte er (Sanchez) einen hohen politischen Preis dafür bezahlen, dass er sich mit der Partei (des katalanischen Separatisten Carles) Puigdemonts geeinigt und ein Amnestiegesetz in Aussicht gestellt hat, das die Freilassung Hunderter Separatisten bedeuten würde. Die Zugeständnisse des sozialistischen Politikers werden sogar von der Mehrheit der Wähler seiner eigenen Partei abgelehnt, und man kann damit rechnen, dass die Rechten wochen- oder sogar monatelang Straßendemonstrationen gegen das Gesetz organisieren werden. Noch dazu ist nicht auszuschließen, dass das Gesetz vom Verfassungsgericht für nichtig erklärt wird.

Es gibt also reichlich Fragezeichen. Wahrscheinlich schwebt Sanchez das Beispiel (des französischen Präsidenten) Emmanuel Macron schwebt Sánchez vor: Mit einer beispiellosen Protestwelle ist versucht worden, die französische Rentenreform zu verhindern, doch blieb Macron standhaft, und die Proteste ließen nach. Auch Sanchez hofft, dass in ein paar Monaten niemand mehr über das Amnestiegesetz spricht, er aber als großer Vereiniger des Landes in die Geschichte eingehen kann.»