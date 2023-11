Zeitungen zum Geschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.11.23 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

«The Guardian»: Netanjahus Politik hat Extremisten gestärkt

LONDON: Zum Gaza-Krieg meint der Londoner «Guardian» am Samstag:

«Israel, das an einem einzigen Tag furchtbarer Hamas-Gewalt 1400 Menschen verloren hat, befindet sich immer noch im Schockzustand. Es ist nicht nur der Verlust von Menschenleben, mit dem Israel zu kämpfen hat. Viele Israelis fühlen sich auch persönlich in Gefahr, unabhängig davon, wo im Land sie leben. Es war falsch, dass Ministerpräsident Netanjahu eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand im Gegenzug zur Freilassung von Geiseln in Gaza abgelehnt hat. Die Befreiung Unschuldiger aus den Fängen der Hamas muss nicht bedeuten, dass die Militanten für ihre Gräueltaten ungestraft bleiben.

Zudem geht es hier um die Frage, ob die israelische Führung ihre Politik der aktiven und unnachgiebigen Feindseligkeit gegenüber den Palästinensern fortsetzen kann. Diese Strategie zielte darauf ab, mittels unschlagbarer militärischer Stärke Forderungen nach einem unabhängigen palästinensischen Staat für das Westjordanland und den Gazastreifen mit einer Hauptstadt in Ostjerusalem abzuwehren. Paradoxerweise wurde genau dadurch eine Stärkung jener extremistischen Elemente unter den Palästinensern bewirkt, die ihrerseits eine Zwei-Staaten-Lösung ablehnten.»

«De Telegraaf»: Hamas will die Vernichtung Israels

AMSTERDAM: Zum Kampf Israels gegen die Terrororganisation Hamas heißt es am Samstag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Was die einfachen Palästinenser in Gaza erleben, ist eine Tragödie. Dagegen zu protestieren, ist legitim, aber man sollte deshalb nicht die Hamas unterstützen. Israel hat nicht vor, die Palästinenser ins Meer zu treiben, hingegen will die Hamas Israel erklärtermaßen vernichten.

Israelische Soldaten mögen über das Ziel hinausschießen, aber sie werden nicht einer Gehirnwäsche unterzogen und unter Drogen gesetzt, um 1400 Zivilisten so brutal wie möglich zu töten. Ja, auch Bomben töten. Das ist alles furchtbar, aber kein Völkermord. Und das ist es, was die Hamas vorhat.

Die Terrorgruppe wusste, dass Israel hart zurückschlagen würde. Dass es Tausende von palästinensischen Zivilisten töten würde. Das Kalkül der Hamas war, dass ihr Hass auf Israel infolge der Bestürzung darüber auf den Rest der Welt überschwappen und einen Konflikt zwischen dem Islam und den als minderwertig erachteten Andersdenkenden auslösen würde. Die Chance auf einen globalen Dschihad darf die Hamas nicht bekommen.»

«NZZ»: Strompreispaket verzögert Strukturwandel

ZÜRICH: Zum Strompreispaket der Ampel-Regierung meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Die Maßnahmen sollen Unternehmen des produzierenden Gewerbes als Brücke in die Zukunft dienen, bis die Strompreise in Deutschland wieder konkurrenzfähig sind. Es dürfte sich um eine Brücke ins Nirgendwo handeln. Staatliche Regulierungen tragen seit Jahren dazu bei, dass es beim Strom einen großen Nachfrageüberhang gibt, der die Preise nach oben treibt. (...)

Zwar hat die Regierung immerhin von der Einführung des lange diskutierten Industriestrompreises abgesehen und sich zum Glück vor allem auf die massive Reduktion der Stromsteuer fokussiert, die auf den Mindestwert sinken soll, den die Europäische Union zulässt. Dennoch dürfte auch dies dazu beitragen, dass der Strukturwandel in der Unternehmenswelt verzögert wird, weil der Veränderungsdruck abnimmt.

Das Beste, was die Regierung in dieser verfahrenen Lage tun könnte, wäre eine Abkehr von der seit Jahren abenteuerlichen und planwirtschaftlichen Energiepolitik bei zeitgleicher Verbesserung der allgemeinen Standortbedingungen in Deutschland. Zugleich sollte Berlin schnellstmöglich alles dafür tun, die Stromerzeugung hochzufahren, die Speicherkapazitäten und die Stromtransportinfrastruktur auszubauen.»