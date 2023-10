Zeitungen zum Geschehen am Samstag

«La Vanguardia»: Europäische Differenzen über den Krieg

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Samstag die Haltung Europas zum Gaza-Krieg:

«Die komplizierte Erklärung, auf die sich der Europäische Rat zum Krieg zwischen Israel und der Hamas geeinigt hat, zeigt einmal mehr die Uneinigkeit der 27 EU-Mitgliedstaaten. In der Welt der Diplomatie ist Semantik von grundlegender Bedeutung. Deshalb wurde in Brüssel trotz gegensätzlicher Positionen ein Entwurf von Mindestvorgaben erarbeitet, dem alle zustimmen können. Die 27 bekräftigen ihre historische Position der Unterstützung der Zwei-Staaten-Lösung und sprachen sich für eine internationale Friedenskonferenz aus, eine Idee, die von Pedro Sánchez vorgebracht wurde.

Die EU will ihre erheblichen Differenzen beiseitelegen, um eine fragile Einheit und damit die Möglichkeit einer Einflussnahme auf die Entwicklung des Krieges aufrechtzuerhalten. Doch die Nähe einzelner Mitgliedsstaaten entweder zu Israel oder zu den Palästinensern spaltet die Union. Dazu kommt ihr geringer, wenn nicht gegen Null gehender Einfluss in der Region. Weder die Tatsache, dass die EU der wichtigste Handelspartner Israels ist, noch dass sie der wichtigste Geber bei Hilfe für die Palästinenser ist, hat daran etwas geändert.»

«The Telegraph»: Forderung nach Waffenruhe ist unverantwortlich

LONDON: Die britische Zeitung «The Telegraph» kommentiert am Samstag Forderungen des Londoner Bürgermeister Sadiq Khan und weiterer Labour-Politiker nach einer Waffenruhe im Gazastreifen:

«Der Londoner Bürgermeister hofft vielleicht, dass sich dadurch seine Chancen auf eine Wiederwahl im nächsten Jahr verbessern. Zweifellos soll die Labour-Bewegung daran erinnert werden, dass er weiterhin politisch relevant ist. Aber das ist zutiefst unverantwortlich. Zumal weitere Anti-Israel-Proteste erwartet werden, vor allem in London. (...)

Befürworter einer Waffenruhe sollten ehrlicherweise auch sagen, was das tatsächlich bedeuten würde. Erwarten sie etwa von der Hamas, dass sie sich ergibt, den Raketenbeschuss auf Israel einstellt und alle Geiseln freilässt? Oder erwarten sie stattdessen nur, dass Israel seine Waffen niederlegt und den Terroristen die Möglichkeit gibt, sich neu zu formieren?

Jetzt von einer politischen Lösung zu sprechen, die vermutlich Verhandlungen mit der Hamas beinhalten würde, ist absurd naiv. Die Anschläge vom 7. Oktober haben gezeigt, dass die Gruppe weder an Frieden noch an Wohlergehen interessiert ist. Sie hat einen Massenmord am jüdischen Volk begangen, und Israel sollte in seiner Mission, diese Gruppierung ein für alle Mal zu zerschlagen, jede erforderliche Unterstützung erhalten.»