Zeitungen zum Geschehen am Samstag

«The Times»: Taktik der Islamisten scheint aufzugehen

LONDON: Zu den Folgen des Kampfes Israels gegen die Hamas für den Westen meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Die pro-palästinensischen Kundgebungen in westlichen Hauptstädten entwickeln sich allmählich mehr und mehr von einem legitimen Ausdruck der Unterstützung für eine legitime Sache zu einer Gelegenheit für Islamisten, religiöse Empfindlichkeiten auszunutzen und ein strenges Verbot aller derartigen Proteste zu provozieren, was dann wiederum als Intoleranz gegenüber dem Islam dargestellt werden kann.

Diese Taktik scheint aufzugehen, insbesondere in Europa. Zwei schwedische Fußballfans wurden in Brüssel von einem Islamisten ermordet. Die Wut auf den Straßen wächst. Die Europäer werden die ersten sein, die die Auswirkungen der zunehmenden Gewalt in Gaza zu spüren bekommen, vor allem, wenn dies zu Aufständen in der gesamten Region und zur Flucht der Bevölkerung führt. Europa fürchtet eine neue Flüchtlingswelle, ist aber relativ machtlos, wenn es darum geht, die Spannungen durch Diplomatie, militärisches Engagement oder andere Mittel zu entschärfen. (...)

Der Ausbruch der Gewalt hat die USA, wenn auch widerwillig, in den Nahen Osten zurückgebracht. Aber er hat auch die Tür für Russland geöffnet. Zu einer Zeit, in der die ukrainische Gegenoffensive an Kraft verliert, könnte dem Kreml nichts willkommener sein.»

«Público»: Stabilität im Nahen Osten bleibt eine blutige Fata Morgana

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Samstag den Gaza-Krieg:

«Die Bemühungen auf höchster diplomatischer Ebene haben kaum Ergebnisse gebracht. Sie dienten vor allem dazu, die Unterstützung des Westens für Israel in seiner dunkelsten Stunde zu bekräftigen, scheiterten jedoch völlig bei der Gewährleistung minimaler Hilfe für die palästinensische Bevölkerung. Die Reaktion eines großen Teils der arabischen Welt zeigt, wie instabil die Situation ist. Im Westjordanland starben in den vergangenen Tagen mehr als 70 Menschen. Und die Hisbollah könnte vom Libanon aus in den Konflikt eingreifen. Das wäre eine zweite Kriegsfront, die auch in Syrien, im Irak und im Iran unvorhersehbare Auswirkungen hätte.

Bei einer Bodeninvasion werden es die israelischen Streitkräfte nicht mit einer regulären Armee zu tun haben, sondern mit einer bewaffneten Miliz von 40.000 Mann in einem städtischen Umfeld. Es geht Israel auch um Rache, nachdem die beispiellose Barbarei vom 7. Oktober seinem Ideal der Unbesiegbarkeit einen tödlichen Schlag versetzt hat. Die arabische Welt wartet ab. Und der fünfte Krieg in Gaza in weniger als 20 Jahren wird seinen unaufhaltsamen Lauf nehmen. Stabilität im Nahen Osten bleibt eine blutige Fata Morgana.»

«de Volkskrant»: Spirale der Gewalt muss durchbrochen werden

AMSTERDAM: Zum Vorgehen Israels gegen die Hamas meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Die Wut Israels nach den traumatischen Ereignissen des 7. Oktobers ist verständlich. Es hat jedes Recht, gegen die Hamas vorzugehen, eine abscheuliche Terrororganisation, mit der kein Kompromiss möglich ist. Aber der Westen sollte im Gegenzug für seine Unterstützung verlangen, dass Israel eine Politik verfolgt, die eine dauerhafte Lösung der palästinensischen Frage näher bringt. (...)

Nach dem Terror der Hamas und der israelischen Bombardierung des Gazastreifens scheint Frieden weiter entfernt zu sein denn je. Doch wenn die Spirale der Gewalt nicht durchbrochen wird, bleibt Israel in einem aussichtslosen Konflikt gefangen. Wenn der Westen weiterhin damit verbunden bleibt, wird sein Ansehen in der übrigen Welt weiter sinken. Das wird es nur noch schwerer machen, Unterstützung für den Kampf der Ukraine und für andere Anliegen zu gewinnen, die der Westen für wichtig hält. Russland, Iran und China werden diese Entwicklung mit Freude beobachten.»

«NZZ»: Schweden bezahlt die Rechnung für verfehlte Integration

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag den starken Anstieg der Bandenkriminalität in Schweden:

«Die Gefahr lauert in den Vorstädten. Dort also, wo fast nur Ausländer wohnen, wo die Bildung tief und die Arbeitslosigkeit hoch ist. Und wo sich von Perspektivlosigkeit geplagte Jugendliche leicht rekrutieren lassen - von den Banden und von religiösen Extremisten.

Was gerade in Schweden passiert, ist das Ergebnis einer verfehlten Migrationspolitik. Während der Flüchtlingskrise 2015/16 hat Schweden über 160.000 Asylsuchende aufgenommen. Doch wer helfen will, muss mehr tun als die Grenze öffnen. Schweden hatte keinen Plan, sondern schob die Ankommenden in die Großüberbauungen (großen Wohngebiete) der Vorstädte ab.

Dass Integration nicht gelingt, wenn große Ausländergruppen unter sich bleiben, liegt auf der Hand. Die Rechnung für die entstandene Parallelgesellschaft bezahlen nun alle unbescholtenen Menschen, die in Angst leben müssen. Denn der Bandenkrieg trifft immer öfter auch Unbeteiligte.»