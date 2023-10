Zeitungen zum Geschehen am Samstag

«NZZ»: Israel wird die Hamas kaum ganz ausschalten können

ZÜRICH: Zur erwarteten Bodenoffensive Israels im Gazastreifen heißt es am Samstag im Leitartikel der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Für den Einsatz von Bodentruppen gelten drei limitierende Faktoren. Überbautes und von einem Tunnelsystem durchzogenes Gebiet lässt sich nur unter hohem Blutzoll erobern. Israel will zudem die Annäherung an die Araber und besonders Saudi-Arabien nicht gefährden. Eine Besetzung des Gazastreifens wäre da kontraproduktiv. Drittens hat Israel wenig Erfahrungen mit Großoperationen am Boden, weil das Land diese seit dem traumatischen Libanonkrieg von 1982 vermeidet und auf seine Luftwaffe setzt.

Doch das Ausmaß der Zerstörungen, die von der Hamas begangenen Gräuel und Kriegsverbrechen verlangen jetzt Konsequenz und Härte. Ein langer Krieg scheint programmiert. Dass Israel sämtliche Lieferungen von Wasser, Strom, Treibstoff und Nahrung in den Gazastreifen einstellt, deutet auf einen zermürbenden Abnutzungskampf hin. Ein realistisches Kriegsziel wäre es, den Gegner und seine Infrastruktur so zu dezimieren, dass er länger kampfunfähig wird. Israel wird es jedoch kaum gelingen, die Hamas ganz auszuschalten, zumal sie in der Bevölkerung fest verwurzelt ist.»

«Tages-Anzeiger»: Hamas muss besiegt werden

ZÜRICH: Zum Vorgehen Israels nach dem Terrorangriff der Hamas meint der Schweizer «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Israel hat keine Wahl, es muss reagieren, auch mit Gewalt. Das ist das Recht und die Pflicht eines souveränen Landes. Politische Lösungen müssen warten. Nur wenn die Hamas entscheidend besiegt ist, kann Israel seine Sicherheit wiederherstellen. Nur dann gewinnen die Israelis ihr Vertrauen in den Staat zurück. (...)

Kaum vermeidbar ist, dass Israelis irrtümlich Zivilisten oder Geiseln töten, was wegen der angelaufenen Luftangriffe bereits der Fall ist. Bei der angelaufenen Bodenoffensive dürften noch schlimmere Bilder entstehen. Sobald sie die Hamas-Propagandisten weltweit verbreiten, ist Israels moralische Überlegenheit dahin. Die Israelis würden von Opfern zu Tätern. (...) Vorerst bleibt den Israelis kaum eine Alternative zur Bodenoffensive, die sie allerdings so entschlossen wie vorsichtig führen müssen. Ansonsten riskieren sie, dass eine militärisch besiegte Hamas einen politischen Sieg erringt.»

«La Vanguardia»: Menschen in Gaza zwischen Schrecken und Tod

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Samstag die Lage der Menschen im Gazastreifen:

«Israel hat der Zivilbevölkerung im nördlichen Gazastreifen - 1,1 Millionen Palästinensern - ein Ultimatum gestellt, in den Süden des Territoriums zu weichen. Ein Befehl, der unmöglich einzuhalten und illegal nach dem humanitären Völkerrecht ist. Die UN warnten, dass diese Evakuierung nicht an einem Tag möglich sei und die Anordnung zurückgenommen werden müsse. Das wird kaum geschehen, da alles bereit für eine Bodenoffensive ist. Die Tragödie der Gaza-Bewohner scheint kein Ende zu nehmen.

Die Hamas, die Gaza mit eiserner Faust regiert, forderte, das israelische Ultimatum zu ignorieren, es sei nur «Propaganda». Dies ist die Rhetorik einer Terrororganisation, die das Leben ihrer Mitbürger gefährdet und sie als menschliche Schutzschilde missbraucht. Gaza steht am Rande des Zusammenbruchs, wenn der nicht schon eingetreten ist. Die Bombardierungen, die Abriegelung und die Unmöglichkeit, an einen sicheren Ort zu fliehen, zwingen die Menschen in eine Lage zwischen Schrecken und Tod. Sie wissen, dass Israel dieses Mal nicht nur die militärische Fähigkeit der Hamas zerstören will, sondern die Organisation selbst.»