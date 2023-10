Zeitungen zum Geschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.10.23 | Überblick

«Tages-Anzeiger»: Streit in der Ampel dürfte sich verschärfen

ZÜRICH: Zu den Wahlen in Hessen und Bayern heißt es am Samstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Weil die Stimmung im Land in der Regel die Wahlen in den Bundesländern stark beeinflusst, werden in Bayern und in Hessen deutliche Verluste für die Sozialdemokraten erwartet, in geringerem Maße auch für FDP und Grüne. (...)

Welche Folgen hätte ein Debakel für den Kanzler und die Regierung? Abgesehen davon, dass eine Wahlblamage das Ansehen weiter schmälert, wird sich an der Oberfläche vermutlich wenig ändern. Kanzler Scholz gilt als einer, der Krisen möglichst aussitzt, ähnlich wie seine Vorgängerin Angela Merkel. Hinter den Kulissen dürfte sich der Streit in den Regierungsparteien aber deutlich verschärfen.

Vor allem die FDP geriert sich in der Ampel schon länger als Opposition, die für sich die Aufgabe sieht, Grüne und SPD daran zu hindern, die Politik umzusetzen, für die sie gewählt wurden. Das provoziert am meisten die Grünen, fordert aber auch den Führungsanspruch des Kanzlers heraus. Dass die Regierung vor der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2025 zerbricht, erwartet dennoch so gut wie niemand.»

«NZZ»: EPG braucht handlungsfähige Strukturen

ZÜRICH: Zur weiteren Entwicklung der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Es geht im Kern um Geopolitik und den Versuch, eine europäische Interessensphäre zu definieren. Präsident Macron, der Ideengeber, spricht vage von einem «Raum der Kooperation» für 47 europäische (und vorderasiatische) Staaten. Ein Zusammenschluss also von EU-Mitgliedern, EU-Kandidaten und einem Kreis zugewandter Länder. Und da kommt die EU ins Spiel. Sie muss die führende Rolle bei der Suche nach handlungsfähigen Strukturen für die EPG spielen. (...)

Mit dem Modell einer abgestuften Mitgliedschaft, das von Frankreich und Deutschland lanciert wird, steht auch schon eines für die weitere Entwicklung zur Verfügung: Um einen hochintegrierten Kern von EU-Staaten legt sich ein Ring assoziierter Länder und um diese wiederum ein Kreis der Zugewandten. Genau diesen Kreis nimmt die Europäische Politische Gemeinschaft vorweg. Sie sollte deshalb nicht abgeschrieben, sondern in die künftige Architektur der Union eingegliedert werden. Nur im Rahmen eines Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten ist die Erweiterung möglich. Und nur durch eine differenzierte Einbindung kann die Union geopolitisch mit Russland konkurrieren.»