Zeitungen zum Geschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.09.23 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

«Repubblica»: Sorgen vor neuer Corona-Welle ernst nehmen

ROM: Die italienische Tageszeitung «La Repubblica» beschäftigt sich am Samstag mit den Sorgen vor einer neuen Corona-Welle:

«Wenn wir aus Covid etwas gelernt haben sollten, dann das: Es ist tödlich, es zu ignorieren. Aber wir tun jetzt, wie in den ersten Monaten seiner Verbreitung zwischen Ende 2019 und März 2020, weiterhin so, als sähen wir es nicht.

Auch dieses Mal können wir nicht dem Virus allein die ganze Schuld geben. Es ist «hier, um zu bleiben». Wir wissen, dass wir alle Werkzeuge haben, um es zu beherrschen. Was wurde getan, um dies zu tun und nicht ins Jahr 2020 zurückkehren?

Tatsächlich gibt es neue Impfstoffe, die kostenlos zur Verfügung stehen und für Menschen empfohlen wurden, die über 60 sind oder gesundheitlich fragil. Sie sind wirksam gegen Varianten. Bis heute gibt es jedoch nur sehr wenige Menschen, die davon profitieren.»

«La Vanguardia»: Ohne Putin und Xi G20 mit westlicher Ausrichtung

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Samstag den G20-Gipfel in Neu Delhi:

«Der G20-Gipfel wird geprägt von der Abwesenheit der Präsidenten Russlands und Chinas, Wladimir Putin und Xi Jinping, vom Machtanspruch des Gastgebers Premierminister Narendra Modi sowie von den Problemen, eine einvernehmliche Erklärung zum Krieg in der Ukraine zu erreichen. Das Fehlen Putins und Xis lässt eine Konklave mit westlicher Ausrichtung erwarten. Das Treffen ist ein ideales Schaufenster für Indien, um seinen wirtschaftlichen, demografischen und technologischen Aufschwung nach seinem jüngsten Weltraumerfolg auf dem Mond zu zeigen. Modi will mehr globalen Einfluss, eine Referenz für den globalen Süden werden und nähert sich den USA an.

Auf der Tagesordnung stehen die Klima- und Nahrungsmittelkrise, die wirtschaftliche Entwicklung, die von Joe Biden vorgeschlagene Reform der Weltbank und des IWF sowie die Schuldenlast ärmerer Länder. Indien möchte sich auf die Themen des globalen Südens konzentrieren und nicht auf die Ukraine. Bisher hat es bei keinem der G-20-Treffen in diesem Jahr eine Abschlusserklärung mit einer Verurteilung der Invasion gegeben, da Russland und China ihr Veto einlegten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch dieses Mal wieder so endet.»

«The Times»: Handelsabkommen mit Indien wäre wichtiger Erfolg

LONDON: Großbritannien geht es beim G20-Gipfel in Indien auch um eigene wirtschaftliche Interessen. Dazu meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Im Mittelpunkt des Gipfels, der von der Regierung von Narendra Modi ausgerichtet wird, steht die Entwicklungspolitik. Premierminister Rishi Sunak wird aber auch versuchen, den Weg für ein bilaterales Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und Indien zu ebnen.

Es ist wichtig, dass er dies tut. Die Ausarbeitung eines substanziellen Handelsabkommens wird Zeit und Mühe kosten, aber der Lohn dafür wäre groß. Ein Abkommen ist nicht nur wegen der historischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern wichtig. Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt und auf dem besten Weg, bis 2050 die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt zu werden. Sein Potenzial für britische Exporteure ist immens. (...)

Der Brexit ermöglicht es Großbritannien, eigene Handelsabkommen anzustreben. Allerdings mit einer schwächeren Verhandlungsposition als die Europäische Union. Ein umfassendes Handelsabkommen mit Indien könnte ein Präzedenzfall sein, bei dem sich zeigt, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen.»