Zeitungen zum Geschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.09.23 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

«Corriere della Sera»: Paradox der Geopolitik zwischen China und USA

ROM: Die italienische Tageszeitung «Corriere della Sera» meint am Samstag vor dem G20-Gipfel in Indien zum Verhältnis zwischen China und den USA:

«Auf strategischem Gebiet ist die Bilanz von (Staats- und Parteichef Xi) problematischer als es seine Propaganda weismachen will. Während es Xi gelang, in die Brics-Gruppe amerikafeindliche Länder wie den Iran aufzunehmen, hat (US-Präsident Joe) Biden in Camp David den japanischen Ministerpräsidenten und den südkoreanischen Präsidenten empfangen. Damit hat er ein neues «Sicherheits-Dreieck» in Betrieb genommen, um den chinesischen Expansionismus einzudämmen.

So gibt es ein Paradox der Geopolitik: Politische Führer, die weit von China entfernt sind wie (die Präsidenten) Lula in Brasilien und Ramaphosa in Südafrika, liebäugeln mit dem chinesischen Modell. Wer sich allerdings in Chinas «Hof» befindet und dauernd Übergriffen von Schiffen der Volksbefreiungsarmee ausgesetzt ist, sieht in Amerika seine Lebensversicherung.»

«The Times»: Öffentliche Infrastruktur nicht vernachlässigen

LONDON: Wegen Einsturzgefahr sind mehrere Schulen in England wenige Tage vor Schulbeginn gesperrt worden. Dazu meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Die grundlegendste Anforderung an ein öffentliches Gebäude ist der Schutz der Menschen, die sich darin aufhalten. Doch einige dieser Bauten stellen tatsächlich eine Gefahr für sie dar. Gutachter haben festgestellt, dass mehr als 150 Schulgebäude in England mit einer Art von Beton gebaut wurden, der inzwischen das Ende seiner sicheren Nutzungsdauer erreicht hat und möglicherweise einsturzgefährdet ist. Daher werden einige Schulen sofort geschlossen und ihre Schüler werden das neue Schuljahr mit Fernunterricht beginnen.

Es ist nicht die Schuld der Regierung, dass die Gebäude auf diese Weise gebaut wurden. Doch sie hat sich schuldig gemacht, indem sie die langjährigen Warnungen vor den Gefahren für Schüler und Personal ignorierte. Die Schulen mit nur wenigen Tagen Vorlaufzeit zur Schließung zu zwingen, ohne eine Liste der betroffenen Einrichtungen zu veröffentlichen, ist ein Missmanagement, das der Bildung der Kinder schadet und den Eltern Sorgen und Unannehmlichkeiten bereitet. Und es ist ein Beispiel für die Kosten, die durch die Vernachlässigung der Instandhaltung öffentlicher Anlagen entstehen.»

«de Volkskrant»: McConnell gilt heutzutage als gemäßigt

AMSTERDAM: Zu Spekulationen über einen Rücktritt des 81-jährigen Minderheitsführers der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, heißt es am Samstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Nachdem Mitch McConnell zum zweiten Mal bei einem öffentlichen Auftritt erstarrt ist, rechnen die Republikaner mit einem vorzeitigen Rücktritt ihres Fraktionschefs im Senat. (...)

McConnell war während seiner gesamten Karriere als politischer Überlebenskünstler bekannt, dem Wahlsiege wichtiger waren als felsenfeste Prinzipien. Doch in den turbulenten Jahren seit Trumps Erscheinen auf der Bildfläche galt er als Leuchtturm der Stabilität innerhalb der Partei, die seit 2016 einen stärkeren Kurswechsel vollzogen hat als er selbst.

Während der Präsidentschaft von Barack Obama war McConnell für politische Gegner der Inbegriff eines «hart-rechten» Republikaners - unter anderem wegen seines erbitterten Widerstands gegen Obamacare und seiner Gewandtheit bei der Blockierung der Ernennung von Richtern durch die Demokraten. Doch nun, da Verschwörungstheorien für viele seiner Parteifreunde alltäglich sind, wird er von politischen Gegnern zu den gemäßigten und vernünftigen Republikanern gezählt. McConnells endgültiger Abgang als Minderheitsführer im Senat und Machtfaktor dürfte die Radikalisierung der republikanischen Partei beschleunigen.»