Zeitungen zum Geschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.08.23 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

«De Standaard»: Kiew hat hoch gepokert

BRÜSSEL: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Samstag:

«Nach der Offensive bei Charkiw im letzten Herbst und dem Vormarsch um Cherson erschien das Versprechen eines Durchbruchs zur Krim glaubwürdig. Aber jetzt, wo das Ende des Sommers in Sicht ist, dämmert es, dass die Ukraine ihr Ziel vielleicht nicht erreichen wird. Dieser Krieg wird sehr langwierig sein. Wird die Unterstützung für die Ukraine anhalten? (...)

Kiew hat mit seinem Versprechen eines schnellen Erfolgs hoch gepokert. Zurecht waren die Verbündeten daher zurückhaltend. Das hat den Aufbau der Offensive möglicherweise verlangsamt. Aber jetzt kommt es darauf an, standhaft zu bleiben.

Die europäischen Verbündeten müssen dabei Führungsstärke demonstrieren. Sie haben die öffentliche Meinung nicht gegen sich. Die Gasvorräte für den nächsten Winter sind aufgefüllt, die Inflation ist nicht mehr so enorm hoch. Der Rubel ist verwundbar. Putin könnte ins Wanken geraten.

Es muss nicht erst das gesamte Territorium befreit werden, bevor Kiew an den Verhandlungstisch geleitet wird. Aber der Frieden muss stabil sein. Ein erzwungener Frieden ist das selten.»

«The Times»: Serbiens Präsident steht auf der falschen Seite

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Samstag die russlandfreundliche Haltung Serbiens:

«Serbiens Präsident Aleksandar Vucic ist ein zuverlässiger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Offenbar in der Hoffnung, diese Beziehung erschüttern zu können, haben die USA und die EU gezögert, die Drohungen Vucics gegenüber dem Kosovo zu verurteilen, einer ehemaligen serbischen Provinz, die sich 2008 für unabhängig erklärt hat.

Doch das hat Vucic nur ermutigt, seine Hetzreden zu verschärfen und gegen Kritiker im eigenen Land vorzugehen, während er gleichzeitig als Instrument zur Förderung des russischen Einflusses fungiert. Er ist kein Freund des Westens und seine Politik stellt eine ernsthafte Gefahr für die Stabilität in der Region dar. Westliche Regierungen sollten sich von der Illusion verabschieden, dass Belgrad irgendeine Art von konstruktiver diplomatischer Kraft ist. (....)

Serbien sollte die Souveränität des Kosovos respektieren, und Vucic sollte vor die Wahl gestellt werden, sich entweder bei Putin einzuschmeicheln oder zivilisierte Normen zu verteidigen. Der gerechte Selbstverteidigungskrieg der Ukraine erfordert Verbündete und keine zur Schau getragene Neutralität wie jene von Vucic, der in Wirklichkeit auf der falschen Seite steht.»

«NZZ»: Finanzmärkte misstrauen den Notenbanken in USA und Europa

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag das bevorstehende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (US-Bundesstaat Wyoming):

«Die Finanzmärkte zweifeln an der Entschlossenheit der EZB, wieder für Preisstabilität zu sorgen. Ein ähnliches Misstrauen ist in den USA feststellbar. Man schenkt den Beteuerungen der Zentralbanken wenig Glauben, dass sie die Inflation tatsächlich bis auf 2 Prozent drücken werden. Vielmehr gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass sich die Währungshüter in mittlerer und längerer Frist auch mit Werten deutlich über 2 Prozent zufriedengeben werden. Das ist ein Problem. Denn den beiden Notenbanken ist ihre Glaubwürdigkeit abhandengekommen. (...)

Das Misstrauen kommt nicht aus heiterem Himmel. Während Jahren verzettelte sich die EZB heillos. Deren Präsidentin referierte lieber über Klimaschutz als über Preisstabilität, was zu Unklarheiten führte, wo die Prioritäten der Bank lagen. Ähnlich wie die amerikanische Notenbank verkündete die EZB zudem eine neue Strategie mit «symmetrischer Geldpolitik», was einer Verharmlosung der Inflationsgefahr gleichkam - und grandios scheiterte. In Jackson Hole wären daher auch Worte der Selbstkritik geboten - zusammen mit einem glaubwürdigen Bekenntnis, beim Kampf gegen die Inflation nicht vorschnell zu kapitulieren.»