Zeitungen zum Geschehen am Montag

«The Times»: Aktivisten verfallen in Alarmismus

LONDON: Zu den folgenschweren Waldbränden auf Rhodos meint die britische Zeitung «The Times» am Montag:

«Es ist eine offene Frage, inwieweit dramatische Ereignisse wie dieses unmittelbar und direkt auf die globale Erwärmung zurückzuführen sind. Unstrittig ist jedoch, dass die Kohlenstoffmenge in der Atmosphäre stetig ansteigt, dass menschliche Aktivitäten dafür verantwortlich sind und dass, wenn die Emissionen nicht eingedämmt werden, Ereignisse wie extreme Hitzewellen, Superstürme und Überschwemmungen zunehmen werden. Viel menschliches Leid und wirtschaftliche Verwüstung wären die Folge.

Die Gefahren der Erderwärmung stehen außer Frage. Es gibt jedoch viele legitime Debatten über die angemessene Reaktion darauf. Die politischen Entscheidungsträger sollten nüchtern über Kompromisse nachdenken, die notwendig sind, um den Klimawandel einzudämmen, ohne die Weltwirtschaft in eine dauerhafte Stagnation zu stürzen. Leider weichen viele aktuelle Kommentare von Aktivisten dieser Herausforderung aus und verfallen stattdessen in apokalyptischen Alarmismus.»

«De Tijd»: Altes Zweiparteiensystem in Spanien ist tot

BRÜSSEL: Zum Ergebnis der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Montag:

«Was sich politisch schon seit einigen Jahren abspielt, bestätigte sich auch in dieser spanischen Wahlnacht. Den beiden großen Parteien, der konservativen Volkspartei PP und der sozialistischen PSOE gelingt es nicht, eine absolute Mehrheit zu erreichen. Das Zweiparteiensystem in Spanien ist tot, aber eine «große Koalition» nach deutschem Vorbild ist vorerst nicht zu erwarten.

Die größte Partei muss sich also nach anderen Koalitionspartnern umsehen. Scheitert sie, ist die zweite Partei an der Reihe. Scheitert diese ebenfalls, sind Neuwahlen einmal mehr unausweichlich. Endlose Koalitionsverhandlungen entsprechen nicht den spanischen Gepflogenheiten. In dieser Hinsicht haben die Wähler dort mehr Rechte.»

«Volkskrant»: Ukrainekrieg in Phase der Stagnation

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag Russlands Ausstieg aus dem Getreideabkommen mit der Ukraine:

«Damit droht eine Rückkehr zur Situation des letzten Jahres, mit höheren Getreidepreisen und Versorgungsengpässen in den ärmsten Ländern Afrikas. Obwohl die ukrainischen Getreideexporte vor allem für mehr oder weniger wohlhabende Länder bestimmt sind (ein Teil landet in niederländischem Viehfutter), ist der Teil, der dank des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) zum Beispiel an das Horn von Afrika geht, für Millionen Menschen lebenswichtig.

Die Entwicklungen rund um das Getreideabkommen zeigen, ähnlich wie jene auf den Schlachtfeldern, dass der Krieg in eine Phase der Stagnation eingetreten ist. Die vom Westen an die Ukraine gelieferten Panzer kommen ohne Luftunterstützung kaum voran, und die russischen Raketen können in Odessa so viel Schaden anrichten, weil es an Luftabwehr mangelt. Das neue US-Hilfspaket mit Anti-Drohnen-Ausrüstung und Flugabwehrkanonen, die der Ukraine helfen sollen, sich zu verteidigen, ist daher mehr als willkommen. Es zeigt sich einmal mehr, dass die Hilfe für die Ukraine langen Atem erfordert.»