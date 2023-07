Zeitungen zum Geschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 17.07.23 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

«Sydsvenskan»: Lage in Südeuropa nur eine von mehreren Hitzewarnungen

MALMÖ: Die liberale schwedische Tageszeitung «Sydsvenskan» (Malmö) kommentiert am Montag die Hitzewelle in Südeuropa und weitere Warnzeichen der Klimakrise:

«Die Brände in Kanada gehen weiter. In Italien werden Temperaturen von bis zu 49 Grad erwartet. Das Quecksilber steigt überall in Südeuropa. Die extreme Hitzewelle des Sommers hat bereits einen Namen erhalten: Sie ist nach Cerberus benannt worden, dem dreiköpfigen Höllenhund aus der griechischen Mythologie, der den Eingang ins Todesreich bewacht. Die Alarmglocken schrillen, aber trotz einer immer intensiveren Hitze rund um die gesamte Mutter Erde wird nicht genug getan, um der Klimakrise entgegenzuwirken. Die Staaten der Welt schauen zu, ohne das Problem wirklich ernst zu nehmen. Der Juni 2023 war der heißeste Monat, der jemals sowohl über Land als auch über der Meeresoberfläche gemessen wurde. Die Gefahr, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens überschritten werden, rückt tendenziell immer näher. In der Hinsicht ist es eher fünf nach statt fünf vor zwölf.»

«Hospodarske noviny»: Letzte Generation setzt auf falsche Methode

PRAG: Zu den Blockadeaktionen der Klimaaktivisten der Letzten Generation in Deutschland und ähnlichen Protesten in Prag schreibt die Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Montag:

«Wenngleich sich die Sorgen der Klimaaktivisten nachvollziehen lassen, sind ihre Methoden völlig falsch. Sie scheinen gar nicht zu merken, dass sie das falsche Ziel treffen. Was nützt es, den Verkehr zu blockieren, wenn die einzigen, die darunter leiden, die einfachen Leute sind? Die Aktivisten blockieren kein anonymes Verbrechersystem, sondern Menschen, die zur Arbeit fahren, Geschäfte erledigen, ökologische Produkte anliefern, ihre Kinder zum Arzt bringen und so weiter. Es ist traurig, aber wahr: Mit ihrem derzeitigen Modus Operandi machen sich die Klimaaktivisten zu nützlichen Idioten der Erdölindustrie. Sie wollen die Öffentlichkeit aufrütteln, aber stattdessen erreichen sie nur, dass ihnen die Mehrheit der Menschen am liebsten eine Ohrfeige geben möchte.»

«The Irish Times»: Lateinamerika hat heute mehr Möglichkeiten

DUBLIN: Die «Irish Times» kommentiert am Montag das Treffen von mehr als 50 Staats- und Regierungschefs aus der EU, Lateinamerika und der Karibik in Brüssel:

«Im Vorfeld des Gipfels hat die EU-Kommission zu einer engeren interregionalen Zusammenarbeit zwischen diesen «gleichberechtigten und gleichgesinnten Partnern» aufgerufen. Gleichberechtigung und gegenseitiger Respekt sind ein wesentlicher Bestandteil des sich gerade vollziehenden Übergangs von einer Zeit, in der die lateinamerikanischen Regierungen dazu neigten, der Politik der USA und Europas zu folgen, hin zu einem unabhängigeren Ansatz. Aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu China, die sich in den letzten zehn Jahren rasant entwickelten, haben sie heute mehr Möglichkeiten.

Die EU ist nach wie vor der größte Handels- und Investitionspartner Lateinamerikas. Darauf muss sie aufbauen. Die Agenda dieses Gipfels spiegelt die neuen Machtverhältnisse in der Welt wider. (...) Die Staaten Lateinamerikas sind politisch weit weniger verflochten als die EU, und sie sind entschlossen, die eigenen Interessen zu verfolgen. Was die Ukraine betrifft, so akzeptieren sie nicht die Darstellung der EU, wonach Russland der Aggressor ist. Zudem müssen sie den Druck von Industrie- und Agrarsektoren nach besseren Zugängen zu den geschützten europäischen Märkten gegen die eigenen regionalen und ökologischen Interessen abwägen. Das Gipfeltreffen verspricht, ein anstrengender, aber lohnender Übergang zu einem ausgewogeneren Verhältnis zu werden.»

«Tages-Anzeiger»: Genderstern gehört nicht zur sprachlichen Norm

ZÜRICH: Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat Genderzeichen als Sonderzeichen klassifiziert. Dazu heißt es am Montag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Auf der politischen Ebene ist der Genderstern (und sein akustisches Äquivalent, der Glottal Stop) längst zur Waffe im Kulturkampf avanciert, moralisch hoch aufgeladen, feindbilderzeugend: Wer gendere, spreche, so die Gegner, die «Sprache der Eliten»; wer es nicht tue, «diskriminiert», so die Befürworter, Frauen und Minderheiten.

Was aber hätte der Rat denn tun können, zerstritten, wie er selbst ist? Gendersterne schlankweg zu verbieten, wäre absurd angesichts ihrer inflationären Verbreitung in der sprachlichen Realität. Zur sprachlichen Norm gehören sie aber nun einmal nicht, schon angesichts der ungelösten grammatischen Probleme, die Formulierungen wie der*die Ärzt*in aufwerfen. Die Klassifizierung als «Sonderzeichen» bietet immerhin diese Orientierung: Wer gendert, tut sprachlich etwas Besonderes, er weicht von der Norm ab. Wer der Ansicht ist, dass ein sonderzeichenfreies Deutsch alle Möglichkeiten bietet, sich sensibel und gerecht auszudrücken, gendert eben nicht.»