Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Gazeta Wyborcza»: Kein leichtes polnisch-ukrainisches Gedenken

WARSCHAU: Die polnische Tageszeitung «Gazeta Wyborcza» schreibt am Montag zum gemeinsamen Gedenken Polens und der Ukraine an das Wolhynien-Massaker, bei dem vor 80 Jahren rund Hunderttausend Polen von ukrainischen Nationalisten ermordet wurden:

«Für (Polens Präsidenten) Andrzej Duda und seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj ist das gemeinsame Gedenken an die tragischen Ereignisse vor 80 Jahren ein weiterer Schritt zur Bewältigung einer schwierigen Vergangenheit. Und das ist nicht selbstverständlich. Unter Dudas Wählern gibt es viele Menschen, die aus dem Wolhynien-Massaker eine politische Keule machen wollen und denen das Vorgehen des Präsidenten nicht gefällt.

Auch für Selenskyj war es kein einfaches Treffen. Schließlich befindet sich sein Land im Krieg mit dem russischen Aggressor, und nationalistische Kreise, die die Verbrechen aus der Zeit von 1943 bis 1945 beschönigen wollen, sind stark - vor allem in der Westukraine. Nun ist es Zeit für die nächsten Schritte. An erster Stelle steht die Zustimmung der ukrainischen Regierung zur Exhumierung der polnischen Opfer, die vor mehreren Jahren gestoppt wurde. Dies werden schwierige Entscheidungen sein, aber wir müssen diese Prüfung bestehen.»

«Sme»: Russische Brutalität überdeckt historisches Unrecht

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Montag über den Umgang Polens und der Ukraine mit dem sogenannten Wolhynien-Massaker, bei dem vor 80 Jahren an die Hunderttausend Polen von ukrainischen Nationalisten ermordet wurden:

«Angesichts der Aktivität von Wolodymyr Selenskyj kann man sich schwer der Bewunderung für seine Leistung erwehren. (...) Vor allem die Gedenkzeremonie in Wolhynien verdient besondere Aufmerksamkeit, weil sie den wohl heikelsten Teil der ukrainischen Geschichte betrifft, den Moskau gegen die Ukrainer missbraucht. Mit der ständigen Erinnerung daran will Russland sagen, wenn manche Ukrainer in der Vergangenheit Polen ermordeten, ist es jetzt in Ordnung die Ukrainer als Nation auszumerzen. Auch darum ist es wichtig, dass die Ukraine Polen auf ihrer Seite hat und diese Vergangenheit zu bewältigen versucht.

Das ist nicht ganz einfach. Während der völkermordende russische Krieg untypischerweise vollkommen schwarz-weiß ist, ist sonst die Geschichte gewöhnlich komplizierter und jede Seite sieht sie ein wenig anders. Es geht also meist nicht um eine Suche nach objektiver Wahrheit, sondern um Versöhnung. Also darum, dass man sich gegenseitig nicht mehr an den Kopf wirft, was wer wann Schlimmes getan hat. In dieser Hinsicht kann die polnisch-ukrainische Freundschaft als Vorbild dienen, wie sich gegenseitiges Unrecht überwinden lässt. (...) Alles schafft heute nämlich die ungewöhnlich offene russische Brutalität zu überdecken, die somit wenigstens zu irgendetwas nützlich ist.»

«Lidove noviny»: Nato steht vor Quadratur des Kreises

PRAG: Vor dem Nato-Gipfel in Vilnius am Dienstag und Mittwoch schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Montag:

«Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat gesagt, dass sich alle Mitgliedstaaten einig seien, dass die Ukraine einmal dem Verteidigungsbündnis beitreten werde. Doch ist das wirklich so? Hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban darauf sein Ehrenwort gegeben? Tatsächlich ist zu erwarten, dass in Vilnius keine definitive Entscheidung in dieser Frage fallen wird. Denn auf dem Nato-Gipfel muss die Quadratur des Kreises gelingen: Einerseits will man der Ukraine zumindest irgendwelche Sicherheitsgarantien geben. Und andererseits will man nicht riskieren, dass der Westen in einen direkten Krieg mit Russland hineingezogen wird. Das ist keine triviale Aufgabe.»

«Jyllands-Posten»: Nato steht auf der richtigen Seite der Geschichte

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Montag den bevorstehenden Nato-Gipfel in Vilnius:

«Beim Nato-Gipfel in Vilnius wird am Dienstag und Mittwoch die ganz große Klinge herausgeholt. Schwere, äußerst konkrete Themen reihen sich aneinander. Es herrscht Krieg in Europa, weil eine Großmacht ein friedliches Nachbarland überfallen hat. Am wichtigsten ist nach wie vor, dass die Nato zusammensteht. Jeglicher Riss im Fundament ist ein Geschenk an Kremlherrscher Putin. Putin hat die gesamte Sicherheitsstruktur attackiert, die seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa gilt. Die Nato hingegen steht im Namen der freien Welt als Verteidigerin dieser regelbasierten Ordnung da. Der Gipfel in Vilnius wird diesen grundlegenden Unterschied herausstellen. Die Nato, nicht Putin, steht auf der richtigen Seite der Geschichte.»

«de Volkskrant»: Niederländische Politik braucht Sauerstoffzufuhr

AMSTERDAM: Nach dem Bruch der Regierungskoalition stehen die Niederlande vor Neuwahlen. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» am Montag:

«Der Wert von Neuwahlen liegt im Streben nach einem neuen Mandat. Die vorangegangenen Wahlen standen noch im Schatten der Pandemie. Zu den großen politischen Themen, die die Niederlande jetzt wieder beschäftigen, gab es keinen starken und überzeugenden Wahlkampf. Zudem zeigte sich erst nach den letzten Wahlen die tiefe Vertrauenskrise um Ministerpräsident Rutte. Obendrein führten die schrecklichen Koalitionsverhandlungen in jenem Jahr zur müden Neuauflage einer Regierungskoalition, die niemand wollte, nicht einmal die Protagonisten selbst.

Seitdem stand jede wichtige Parlamentsdebatte im Zeichen des politischen Stillstands. Auch die Unfähigkeit der Koalition, wichtige Themen anzugehen, kann nicht isoliert davon betrachtet werden: Die Parteien trauen sich einfach nicht mehr zu, noch im Sinne ihrer Wähler zu handeln. Zum Glück gibt es dafür eine Lösung: Wahlen. Bei dieser Regierungskrise gibt es also Glück im Unglück: Die Politik sehnt sich nach frischem Sauerstoff, vielleicht ist er ja bereits auf dem Weg.»