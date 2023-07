Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Politiken»: Frankreich in tiefer Krise

KOPENHAGEN: Die dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Montag die tagelangen Unruhen in Frankreich:

«Freiheit. Gleichheit. Brüderlichkeit. Drei kleine Worte in all ihrer vereinenden Schönheit machen die Essenz des französischen Ideals aus. Aber dieses Ideal befindet sich in einer tiefen Krise. Die Gewalt ist natürlich völlig inakzeptabel. Aber das unmittelbare Problem in Frankreich ist die zunehmende Polizeigewalt. Sie ist nach 2017 nur schlimmer geworden, als ein neues Gesetz den polizeilichen Gebrauch von Waffen erleichterte, unter anderem gegen Autofahrer wie den getöteten Nahel. Im vergangenen Jahr wurden 13 Menschen bei ähnlichen Aktionen getötet. Polizeiorganisationen fordern dauernd stärkere Waffen und freiere Hände, während sich französische Bürger anderer ethnischer Herkunft von der Polizei verfolgt fühlen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Frankreich ist bereits ein Pulverfass der Ungleichheit und der mangelnden Brüderlichkeit.»

«The Irish Times»: Nato muss mit Eskalation des Kriegs rechnen

DUBLIN: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine meint die «Irish Times» am Montag:

«Der gescheiterte militärische Aufstand des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin am vorigen Wochenende hat nicht nur die opportunistische Kriegsführung Wladimir Putins in der Ukraine, sondern auch das Wesen seines politischen Regimes offenbart. (...)

Die Ereignisse haben die militärische Moral der Ukraine für ihre Hauptoffensive im Sommer und ihre politische Entschlossenheit gestärkt, von den Nato-Verbündeten Sicherheitsgarantien und bereits zuvor einen Weg zum Beitritt zur Allianz aufgezeigt zu bekommen. Diese Verbündeten müssen das nun plausiblere Szenario in Betracht ziehen, dass ein geschwächter Putin als Vergeltung den Krieg eskalieren wird, während neue Rufe nach stärkeren westlichen Bemühungen laut werden, sein Regime zu besiegen und zu stürzen. (...)

Derweil basieren Friedenspläne Chinas, Afrikas, Asiens und des Vatikans auf einer politisch realistischen Analyse, wonach der Krieg angesichts der Asymmetrie zwischen Russland und der Ukraine sowie seiner immer gefährlicheren Auswirkungen auf den Weltfrieden und die globale Sicherheit militärisch nicht zu gewinnen ist.»

«The Times»: Putin könnte Sabotage von Kernkraftwerk planen

LONDON: Die Londoner «Times» stellt am Montag Überlegungen zum weiteren Vorgehen des Kremls im Krieg gegen die Ukraine an:

«Putin wird auf seine Fähigkeit vertrauen, die militärische Initiative wiederzuerlangen. Nicht unbedingt, um der Ukraine eine entscheidende Niederlage zuzufügen, sondern um einer demoralisierten russischen Armee und Bevölkerung zu zeigen, dass er weiterhin die Kontrolle hat. Genau das ist die Gefahr, die von seiner angeschlagenen Position ausgeht. Seine Streitkräfte haben bereits den Staudamm von Kachowka gesprengt (auch wenn Russland dies leugnet). Es ist durchaus denkbar, dass sie einen Plan für einen Angriff auf das Kernkraftwerk in Saporischschja im Süden der Ukraine haben.

Dabei handelt es sich um die größte Anlage dieser Art in Europa. Russische Truppen halten sie seit März 2022 besetzt. Der augenscheinliche Abzug von Militärpersonal und Mitarbeitern könnte ein Vorzeichen für einen geplanten Sabotageakt sein, der verheerende ökologische und humanitäre Folgen haben könnte. Nato-Regierungen sollten das nicht hinnehmen, sondern klar machen, dass ein solcher Terrorismus ebenso einen Preis haben wird, wie die übrigen Aktionen des Kremls.»