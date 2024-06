Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Kommersant»: Schuldspruch wird Trump Stimmen kosten

MOSKAU: Die russische Tageszeitung «Kommersant» kommentiert am Montag den Schuldspruch gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen verschleierter Schweigegeldzahlungen:

«Die Republikaner erweisen Donald Trump, dem früheren Herrn im Weißen Haus, starke Unterstützung, nachdem ein Geschworenengericht in New York ihn wegen einer Straftat schuldig gesprochen hat - wegen Fälschungen bei der Finanzdokumentation. Die Konservativen stellten sich hinter ihren Präsidentschaftskandidaten und bemühten sich, Trump als Opfer einer Verfolgung aus politischen Motiven darzustellen. Dabei zeigen erste Meinungsumfragen nach dem Verdikt der Jury, dass ein Teil der republikanischen Wählerschaft nicht bereit ist, für einen schuldig gesprochenen Politiker zu stimmen. Und die unentschiedenen Wähler lässt das Urteil noch vorsichtiger werden.»

«de Volkskrant»: Putin ist nicht völlig berechenbar

AMSTERDAM: Der Westen erlaubt der Ukraine den Einsatz seiner Waffen gegen Ziele auf russischem Territorium. Dazu meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Montag:

«Die Gefahr, dass Russland Atomwaffen einsetzt, ist derzeit gering. Sein wichtigster Verbündeter, China, hat kein Interesse an einer nuklearen Eskalation, weil das die Weltwirtschaft stören würde. Zweifellos hofft (Russlands Präsident Wladimir) Putin auf die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus, was die Chancen Russlands auf einen Sieg oder einen günstigen Kompromissfrieden deutlich erhöhen würde.

Vorerst ist also kaum zu erwarten, dass Putin Schritte unternimmt, die Russland großen politischen und wirtschaftlichen Schaden zufügen, wie etwa ein Einsatz von Atomwaffen. Andererseits wäre es eine Illusion zu glauben, dass Putin völlig berechenbar ist. Was wird er tun, wenn westliche Waffen der russischen Armee schwere Verluste zufügen? Hat China in diesem Fall wirklich so viel Einfluss auf den Kreml? Das kann niemand mit Sicherheit sagen.

Dennoch hatte der Westen keine andere Wahl, als der Ukraine zu erlauben, die Russen auf deren Territorium zu beschießen. Von dort aus wird Charkiw angegriffen, die zweitgrößte Stadt der Ukraine. (.) Vernünftigerweise haben die USA Bedingungen für den Einsatz ihrer Waffen gestellt. So dürfen nur Stellungen angegriffen werden, von denen aus Charkiw beschossen wird. Dadurch bleibt die Eskalation einigermaßen begrenzt, denn die Waffen werden zur Selbstverteidigung eingesetzt.»