Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Wall Street Journal»: Bidens schräge «rote Linie» für Israel

NEW YORK: Zur Haltung von US-Präsident Joe Biden im Nahostkonflikt und seiner Rede von einer «roten Linie» für Israel mit Blick auf eine Bodenoffensive in Rafah schreibt das «Wall Street Journal»:

«Präsident Biden sagt gerne, dass kein Präsident für Israel ein besserer Freund gewesen sei, aber in letzter Zeit klingt er nicht so. Er drosch auf die israelische Führung in seiner Rede zur Lage der Nation ein, kritisiert regelmäßig ihre Kriegsstrategie in Gaza, und am Wochenende nannte er Israels Pläne, die Hamas aus ihrem letzten Bollwerk in der Stadt Rafah hinauszuwerfen, eine «rote Linie», die Israel nicht überschreiten solle (...) Wie schon so oft, ist es schwer herauszufinden, was Biden meint. Er will weniger zivile Opfer in Gaza, aber das will auch Israel, da die diplomatischen Konsequenzen auf den jüdischen Staat zurückfallen würden, nicht auf die Hamas. (...) Israel kann auf eine Rafah-Offensive nicht verzichten, wenn es sein Kriegsziel erreichen will, die Hamas zu zerstören. Das weiß Biden sicherlich. (...) Bidens verbale Kritik an Israel kann nicht losgelöst von seinem Bestreben gesehen werden, den immer lauter werdenden Anti-Israel-Flügel in seiner Partei zu besänftigen. (...) Bidens Rote-Linie-Drohungen helfen weder Israel noch seinem politischen Ansehen daheim. Der beste Weg, wie er sich selbst politisch helfen kann, ist, Israel den Krieg so schnell wie möglich gewinnen zu lassen.