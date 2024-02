Zeitungen zum Geschehen am Montag

«De Standaard»: Düstere Aussicht für die Ukraine und Europa

BRÜSSEL: Zur Ukraine-Strategie des Westens meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Montag:

«Mittlerweile hat die EU bereits das 13. Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg gebracht. Aber auch das zwanzigste oder das hundertste Paket wird dem Krieg keine entscheidende Wende geben. (...) «Wenn es keine grundlegenden Änderungen bei den Waffenlieferungen gibt, wird sich der Krieg hinziehen. Für die Ukraine und für Europa ist das eine düstere Aussicht», schrieb diese Zeitung vor einem Jahr. Und genau diese düstere Aussicht hat sich bestätigt. Die unbequeme Wahrheit ist, dass uns die vergangenen zwei Jahre eines gezeigt haben: Mit dieser Strategie ist ein Frieden auf kurze Sicht nicht erreichbar. Die Frage ist also: Wie lange ist Europa bereit, den Krieg weiterlaufen zu lassen?

Um die Pattsituation zu durchbrechen, gibt es zwei Möglichkeiten. Der Westen verstärkt seine militärischen Anstrengungen so weit, dass er Russland in die Knie zwingen kann. Doch ohne aktive Beteiligung westlicher Truppen wird dies nicht gelingen. Oder der Westen setzt auf Verhandlungen. Das wird nicht einfach sein. (...) Aber alles ist besser, als in einem Jahr wieder die Toten zu zählen und festzustellen, dass man immer noch in der Sackgasse steckt.»

«de Volkskrant»: Sanktionen gegen Russland haben wenig gebracht

AMSTERDAM: Zu den Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Montag:

«Zwei Jahre nach dem Beginn der großangelegten Invasion in der Ukraine muss man zu dem Schluss kommen, dass die Wirtschaftssanktionen gegen Russland wenig gebracht haben. Zumindest haben sie Russland nicht sichtbar geschadet.?Das Gegenteil ist der Fall. Die russische Wirtschaft wächst schneller als die Volkswirtschaften des Westens. Außerdem haben der Krieg und die wiederbelebte Rüstungsindustrie Russland unabhängiger von Öl und Gas gemacht, ein langgehegter Wunsch Moskaus. (...)

Gegenwärtig schaden die Sanktionen vor allem Europa selbst. So sind unter anderem die Energiepreise gestiegen, seit das Gas nicht mehr aus Russland kommt. Dadurch ist die europäische Industrie weniger wettbewerbsfähig geworden.?Der Weg, die europäische Wirtschaft zu stärken und Russland zu treffen, besteht darin, viel weniger fossile Brennstoffe zu verwenden. Die Energiewende kommt also zur rechten Zeit. Europa muss alle Hebel in Bewegung setzen, um hier eine Führungsrolle zu übernehmen. Der Krieg kann jedoch nur auf dem Schlachtfeld gewonnen werden - und nur wenn es Europa gelingt, genügend Waffen zu produzieren.»

«NZZ»: Kurz hat sich unglaubwürdig gemacht

ZÜRICH: Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist wegen Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Kurz, der selbsternannte Erneuerer, hat sich unglaubwürdig gemacht. Eigentlich müsste die Frage nach seiner Rückkehr in die Politik damit eindeutig beantwortet sein. Doch Kurz ist noch jung, und die Wähler haben manchmal ein erstaunlich kurzes Gedächtnis.

Dass die Gerüchte dennoch auftauchten, liegt daran, dass in Österreich in diesem Jahr gewählt wird. Kurz' Partei, die ÖVP, stellt zwar auch heute den Kanzler. Doch vom Rücktritt ihres Jungstars hat sie sich nie erholt. In den Umfragen liegt sie deutlich hinter der rechtspopulistischen FPÖ und den Sozialdemokraten. Auf die Rückkehr der Wunderwaffe Kurz zu hoffen, war zumindest für manche in der Partei durchaus valabel.

Für die ÖVP ist das Urteil - ob rechtskräftig oder nicht - ein unmissverständlicher Hinweis darauf, dass sie die Ära Kurz hinter sich lassen muss. Ein neuer Heilsbringer ist nicht in Sicht. Aber vielleicht genügt es, wenn sie Stabilität verspricht und als berechenbarer Koalitionspartner bereitsteht, wenn es darum geht, nach dem Sieg der Rechtspopulisten eine Regierung zu bilden.»

Donald Trumps uneinige Republikaner

NEW YORK: Zur Lage der US-Republikaner nach dem Sieg von Ex-Präsident Donald Trump bei den Vorwahlen in South Carolina schreibt das «Wall Street Journal» am Montag:

«Donald Trumps leichter Sieg in South Carolina über Nikki Haley am Samstag war ein weiterer großer Schritt hin zu einer dritten Nominierung als republikanischer Präsidentschaftskandidat. Aber das Ergebnis zeigt auch, dass der frühere Präsident über eine uneinige Partei herrscht, und das ist nicht Haleys Schuld. Trumps Sieg zeigte wieder einmal, dass er der Favorit der meisten republikanischen Anhänger ist, die Nachwahlbefragungen zeigen, dass er in fast allen Parteigruppierungen dominierte (...). Aber Haley holte fast 40 Prozent der Stimmen (...). So wie in New Hampshire zeigt ihr Stimmenanteil, dass Millionen in der Partei Trump nicht wieder im Weißen Haus haben wollen. Eine Analyse von Fox News zeigt, dass 59 Prozent von Haleys Wählern sagen, sie würden nicht für Trump stimmen, wenn er der republikanische Präsidentschaftskandidat wird (...). Haley sagt, dass sie weiterkämpfen will (...). Sie hat genügend Unterstützung, dies zu tun, und nach allem, was man so hört, hat sie mehr als genug Geld, um weiterzukämpfen. Dass sie so viel Geld beschaffen kann, ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Trump die Partei nicht geeint hat.»