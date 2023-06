Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Pravo»: Auslandsrussen nicht unter Kollektivverdacht stellen

PRAG: Tschechiens Präsident Petr Pavel hat angesichts des Ukraine-Kriegs eine Überwachung der im Westen lebenden Russen gefordert. Dazu schreibt die tschechische Zeitung «Pravo» am Montag:

«Diese Aussage war sehr unglücklich und hätte so nie fallen dürfen. Völlig unangemessen war es, in diesem Zusammenhang an die Internierung von Japanern in den USA im Zweiten Weltkrieg zu erinnern. Die Mehrheit der Russen im Westen hat mit Präsident Wladimir Putin und seinem Regime nichts gemein. Viele von ihnen sind aus Russland geflohen, weil sie die dortigen Verhältnisse ablehnen oder nicht gegen die Ukraine kämpfen wollen.

Zweifellos verstecken sich unter den Auslandsrussen vereinzelt auch Spione und Einflussagenten. Doch Spionage gab es schon immer und wird es immer geben. Die Nationalität eines Menschen sagt in diesem Zusammenhang wenig aus. Denn unter den Mitarbeitern der russischen Geheimdienste sind bei weitem nicht nur Russen.»

«NRC»: Europa stumpft bei Migration ab

AMSTERDAM: Zum Bootsunglück im Mittelmeer, bei dem Hunderte Menschen ums Leben kamen, meint die niederländische Zeitung «NRC» am Montag:

«Vor nicht allzu langer Zeit konnte eine solche Tragödie noch beträchtliche Anteilnahme und Aufregung hervorrufen - man denke an Lampedusa 2015. Inzwischen scheint Abgestumpftheit weit verbreitet zu sein. Obwohl die Bootskatastrophe vor der griechischen Küste eine der größten der letzten Jahre ist, bleibt die große Empörung aus.

Die Staats- und Regierungschefs der EU zeigen gerne mit dem Finger auf die Menschenschmuggler - sie seien diejenigen, die den sprichwörtlichen Abzug betätigen. Die Tatsache, dass die EU mit ihrer eigenen Asylpolitik maßgeblich dazu beiträgt, dass die Schikanen und das Schleppen von Menschen in diesem Ausmaß weitergehen, wird gerne ignoriert. Man konzentriert sich darauf, möglichst viele Hindernisse zu errichten und dubiosen Regimen wie Tunesien viel Geld für ihre Hilfe zu zahlen. (...) Die politische Unfähigkeit - oder besser gesagt Unwilligkeit - dies zu tun, wird nur zu mehr Toten auf See und zu mehr Abstumpfung führen.»

«El País»: Deutsche Sicherheitsstragie beendet historische Anomalie

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Montag die neue Sicherheitsstrategie der Bundesregierung:

«Nach der historischen Wende in der deutschen Verteidigungspolitik vergangenes Jahr infolge der russischen Invasion der Ukraine hat die Regierung von Olaf Scholz nun die erste Nationale Sicherheitsstrategie in der Geschichte des Landes vorgelegt. Sie enthält wichtige Neuausrichtungen der Innen- und Außenpolitik und über Deutschlands Rolle in der Welt. Von 2024 an sollen bis zu zwei Prozent des BIP in die Verteidigung fließen, die Bundeswehr wird als «Eckpfeiler der konventionellen europäischen Verteidigung» bezeichnet und Putins Russland als «größte Sicherheitsbedrohung» benannt. China wird als «systemischer Rivale» definiert.

Der sozialdemokratische Kanzler musste eine historische Anomalie beenden, die seit der Nazi-Niederlage 1945 entstanden war. Trotz des tadellosen demokratischen Charakters der Bundesrepublik, ihrer Wirtschaftskraft und des Engagements für das europäische Aufbauwerk blieb das Land auch in einer Zeit zunehmender Bemühungen um Sicherheit und Verteidigung in der Deckung. Scholz hat die Zeichen der Zeit erkannt und Deutschland nun in den Dienst einer gemeinsamen Anstrengung zur Verteidigung Europas gestellt.»

«NZZ»: Öko-Planwirtschaft wäre das Ende einer freiheitlichen Schweiz

ZÜRICH: Die Schweizer haben in einer Volksabstimmung für Klimaneutralität bis 2050 gestimmt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Der Weg zur Klimaneutralität wurde dem Souverän von der Regierung als Spaziergang verkauft. Es gibt sogar noch Wegzehrung in Form von 3,2 Milliarden Franken für Hauseigentümer, die Wärmepumpen einbauen, und für Firmen, die neue Technologien einsetzen. Neue Steuern oder Abgaben seien nicht nötig, verkündete die Regierung. Und der Umbau der Wirtschaft, so wurde von den Befürwortern suggeriert, führe zu einem grünen Wirtschaftswunder. Erzähle das dem Fährmann, sagen dazu die Basler: Wenn man eine auf fossiler Energie beruhende Infrastruktur durch eine CO2-arme ersetzt, kostet das.

So viel Wahrheit müsste eigentlich sein - wollte man dem Stimmbürger aber offensichtlich nicht zumuten, nachdem 2021 das überladene CO2-Gesetz abgelehnt worden war. Dem Stimmbürger aber Sand in die Augen zu streuen, ist gefährlich. Wer sucht noch nach den besten Lösungen im Klimaschutz, wenn alles gratis ist oder man sogar noch Geld vom Staat erhält? Geradezu bedenklich wird es, wenn Sympathisanten des Gesetzes bewundernd auf autoritäre Regime wie China verweisen, die eine «grüne» Wirtschaft befehlen könnten - eine Öko-Planwirtschaft ist keine Verheißung, sondern wäre das Ende einer freiheitlichen Schweiz.»