Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Corriere della Sera»: USA wählen zwischen zwei Übeln

MAILAND: Zum US-amerikanischen Wahlkampf zwischen Joe Biden und Donald Trump schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Montag:

«Die in Zeitlupe ablaufende Katastrophe, die der amerikanische Wahlkampf darstellt, könnte der ganzen Welt elf Monate lang und länger enormen Schaden zufügen (...) Es ist noch nie vorgekommen, dass eine junge Nation, die an der Spitze der technologischen Innovation steht und über die dynamischste Wirtschaft der Welt verfügt, gezwungen ist, ihren Anführer zwischen "einem Idioten und einem Kriminellen" zu wählen. Ein beleidigender und sogar vulgärer Witz, der jedoch brutal zusammenfasst, wie die beiden Amerikas den Kandidaten des jeweils anderen wahrnehmen. (...)

Angesichts dieser Horrorshow kann man sich trösten, indem man sich daran erinnert, dass diejenigen, die seit zweieinhalb Jahrhunderten gegen Amerika gewettet haben, immer verloren haben. (...) Die gegenwärtige Krise ist in mancher Hinsicht eine Neuauflage der 1960er- bis 1970er-Jahre: dieselbe Zerrissenheit, Wertekriege, Zusammenbruch des Selbstwertgefühls. (...) Der Entstehung eines neuen Amerikas können lange Erschütterungen vorausgehen. In der Zwischenzeit fehlt es der Welt der Demokratien an einem Bezugspunkt.»

«Standard»: Ägyptische Albtraumszenarien

WIEN: Eine mögliche Offensive Israels in Rafah im südlichen Gazastreifen würde Ägypten in ein Dilemma stürzen, schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard» am Samstag:

«Es gibt nicht ein, sondern gleich zwei ägyptische Albtraumszenarien: den Wunsch der israelischen Rechten zu erfüllen, indem man mithilft, den Gazastreifen zu entleeren; die Verzweifelten aus dem Gazastreifen womöglich sogar unter Einsatz von Gewalt jenseits der Grenze zu halten. Was populär wäre - ihnen zu helfen -, käme einem politischen Selbstmord Präsident Abdel Fattah al-Sisis gleich. Auf dem Sinai Lager für neue, leicht radikalisierbare Flüchtlingsgenerationen hochziehen zu lassen wäre eine rote Linie für Ägyptens Militär.»