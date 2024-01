Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Washington Post»: Risse zwischen den USA und Israel

WASHINGTON: Zur jüngsten Entwicklung im Gaza-Krieg und Meinungsverschiedenheiten zwischen US-Präsident Joe Biden und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schreibt die «Washington Post» in ihrer Online-Ausgabe:

«Es war wahrscheinlich unvermeidlich: Kaum hat der Krieg in Gaza die 100-Tage-Marke passiert, werden Risse in der vereinten Front zwischen der Biden-Regierung und Israel sichtbar. Washington scheint das israelische Kriegskabinett dazu gebracht zu haben, humanitäre Hilfe hineinzulassen und zuletzt auch die Intensität seiner Operationen in Gaza zu verringern. Aber in der zentralen Frage - ein strategisches Finale für den Krieg zu definieren - sind beide Seiten offen auseinander. Präsident Biden dringt letztendlich auf einen palästinensischen Staat, Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat ihn nachdrücklich ausgeschlossen.

Biden vertritt eine Position, die sowohl langfristig richtig als auch seinen heimischen politischen Interessen dienlich ist. Netanjahu liegt in der Frage falsch, hat aber sein politisches Eigeninteresse genau so scharf definiert wie Biden. In der Folge des 7. Oktobers haben die Israelis den Glauben an den Friedensprozess verloren, der Präsident des Landes, Isaac Herzog, hat das Weltwirtschaftsforum in Davos vorige Woche daran erinnert. 65 Prozent sind laut einer Umfrage vom Dezember gegen einen palästinensischen Staat.»