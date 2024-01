Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Wall Street Journal»: Taiwans Sieg der Demokratie

NEW YORK: Zum Ausgang der Präsidentenwahl in Taiwan mit dem Sieg von Vizepräsident William Lai von der china-kritischen Fortschrittspartei schreibt die US-Zeitung «The Wall Street Journal»:

«Die Presse ist voll von Furcht und Zittern, nachdem das Volk von Taiwan am Samstag den von Peking am meisten missbilligten Kandidaten gewählt hat. Wie wäre es, zuallererst diese Demonstration einer robusten chinesischen Demokratie zu feiern? (...) China wird nicht glücklich sein, aber es half Lais Wahlkampf. Präsident Xi Jinping und seine Propagandaorgane fahren die Lautstärke ihrer verbalen und militärischen Drohungen weiter hoch. Ihr kontraproduktives Manöver war dieses Mal, zahllose Spionageballons über die Insel zu senden, als die Wahl näher rückte. Der Punkt war, die Taiwaner über die Drohung mit einer Invasion oder Seeblockade einzuschüchtern, aber der Schuss ging nach hinten los. (...) Xi wird sein Ziel, Taiwan mit jedem nötigen Mittel zurückzuholen, nicht aufgeben. Das bedeutet, dass die USA dringend ihre militärischen Kapazitäten im westlichen Pazifik ausbauen und Taiwan mit den am besten zur Abschreckung einer möglichen Invasion geeigneten Waffen aufrüsten müssen.»